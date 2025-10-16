Необычный эксперимент, который длился 30 лет, доказал: человек может защитить себя от старческого слабоумия. Есть случаи, когда болезнь Альцгеймера никак не повлияла на разум, — все это результат ежедневных тренировок.

Исследователи из разных стран мира уже много лет пытаются понять, какими способами возможно замедлить деменцию или победить это заболевание. Пока от потери разума нет лекарства — только своевременная профилактика и поддерживающая терапия.

Однако научные эксперименты доказывают: каждый человек в силах защитить себя от старческого слабоумия. Яркий тому пример — исследование эпидемиолога Дэвида Сноудона из Университета Кентукки, которое продолжалось целых 30 лет. Участниками эксперимента стали 678 католических монахинь из ордена School Sisters of Notre Dame.

Эксперт - Александр Мещеряков, психиатр

«Монахини — это идеальная контрольная группа. У женщин одинаковый образ жизни, схожие условия, нет вредных привычек. Кроме того, у экспертов был доступ к архивам, включая автобиографии участниц», — комментирует исследование психиатр.

Как проводили исследование

Первую серию экспериментов ученые начали еще в 1986 году. На протяжении тридцати лет монахини проходили ежегодные тесты на скорость мышления, память, речь, регулярно обследовались у врачей и беседовали с психологами.

95% участниц согласились на посмертное донорство мозга. Орган изучали на предмет бляшек и клубков, признаков микроинсультов, а также проверяли общее состояние сосудов.

Специалистам удалось получить массу полезной информации о деменции и работе головного мозга. Вот пять ключевых открытий.

1. Феномен «когнитивного резерва»

Оказалось, что у 20% монахинь при вскрытии обнаружили тяжелые изменения в головном мозге из-за болезни Альцгеймера. Но весь парадокс в том, что при жизни женщины не догадывались о своем заболевании!

Никаких симптомов деменции у них не было. Весь секрет в умственной активности, говорят ученые.

2. Сила позитивного мышления

Многие монахини вели дневники, в которых описывали свое состояние. Исследование показало, что женщины жили на 7-10 лет дольше, если в их записях часто встречались фразы «я счастлива», «жизнь прекрасна».

3. Опасность хронического воспаления

Повышение С-реактивного белка — это тревожный звоночек, который может предупреждать о повышенном риске старческого слабоумия.

Монахини, чьи анализы вызывали настороженность, чаще страдали от различных когнитивных нарушений.

4. Образование — это защита головного мозга

Согласно результатам исследования, те женщины, которые имели высшее образование, демонстрировали более высокую устойчивость к возрастным изменениям мозга.

Это еще раз говорит о том, что учиться никогда не поздно, равно как и самостоятельно получать новые знания.

5. Мелкая моторика важна для ясности ума

Сестры, занимавшиеся рукоделием (вышивка, вязание), сохраняли лучшую координацию и память в пожилом возрасте.

«Это исследование уникально, потому что оно доказывает очень важную вещь: образ жизни может компенсировать генетические риски и физиологические изменения мозга», — говорит Александр Мещеряков.

Правила жизни монахинь, которые дожили до 100 лет

Женщины не только поделились своими главными жизненными правилами, но еще и дали советы, которые помогут стать долгожителем. Все их рекомендации просты, секрет — в постоянной практике.

«Учу новое каждый день». Это правило жизни монахини, которая дожила до 104 лет. Посмертно у нее диагностировали тяжелый Альцгеймер, но она этого не заметила. Женщина до 102 лет преподавала математику, сохраняя ясность ума.

«Пишите о хорошем». 98-летняя сестра Бернадетта вела дневник, в котором писала обо всем хорошем, что с ней случалось. Это позволяло мозгу концентрироваться на позитивных моментах, а также четко осознавать жизненные цели.

«Танцуйте, даже если не умеете». Сестра Люсия очень любила танцевать! До 90 лет она практиковала любимое хобби, а также постоянно учила стихи.

«Дружите с теми, кто моложе». Монахиня Клэр организовала клуб рукоделия, участниками которого были люди разных возрастов. Женщина дожила до 101 года, она очень любила общаться.

«Спите, как королева». Сестра Роза дожила до 98 лет, ее секрет — это режим дня! Монахиня ложилась в 21 час и вставала в пять утра без будильника.

Какие выводы можно сделать из жизненного опыта монахинь? Во-первых, мозгу необходима постоянная нагрузка. Решайте задачки, кроссворды, читайте книги, учите стихи. Постоянно тренируйте память!

Во-вторых, занимайтесь тем, что нравится, старайтесь мыслить в позитивном ключе. Это залог счастливой жизни. В-третьих, найдите хобби по душе. Танцы, йога, кулинарный клуб — главное, чтобы вам это очень нравилось.

Старайтесь много общаться, заводите новые знакомства. И, конечно же, высыпайтесь. С бессонницей надо справляться без таблеток, поможет режим дня, который не только сохраняет ясность ума, но и влияет на все состояние организма в целом.