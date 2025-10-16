Baltijas balss logotype
5 секретных правил монахинь, которые помогут дожить до 100 лет и не потерять разум

Люблю!
Дата публикации: 16.10.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: 5 секретных правил монахинь, которые помогут дожить до 100 лет и не потерять разум

Необычный эксперимент, который длился 30 лет, доказал: человек может защитить себя от старческого слабоумия. Есть случаи, когда болезнь Альцгеймера никак не повлияла на разум, — все это результат ежедневных тренировок.

Исследователи из разных стран мира уже много лет пытаются понять, какими способами возможно замедлить деменцию или победить это заболевание. Пока от потери разума нет лекарства — только своевременная профилактика и поддерживающая терапия.

Однако научные эксперименты доказывают: каждый человек в силах защитить себя от старческого слабоумия. Яркий тому пример — исследование эпидемиолога Дэвида Сноудона из Университета Кентукки, которое продолжалось целых 30 лет. Участниками эксперимента стали 678 католических монахинь из ордена School Sisters of Notre Dame.

Эксперт - Александр Мещеряков, психиатр

«Монахини — это идеальная контрольная группа. У женщин одинаковый образ жизни, схожие условия, нет вредных привычек. Кроме того, у экспертов был доступ к архивам, включая автобиографии участниц», — комментирует исследование психиатр.

Как проводили исследование

Первую серию экспериментов ученые начали еще в 1986 году. На протяжении тридцати лет монахини проходили ежегодные тесты на скорость мышления, память, речь, регулярно обследовались у врачей и беседовали с психологами.

95% участниц согласились на посмертное донорство мозга. Орган изучали на предмет бляшек и клубков, признаков микроинсультов, а также проверяли общее состояние сосудов.

Специалистам удалось получить массу полезной информации о деменции и работе головного мозга. Вот пять ключевых открытий.

1. Феномен «когнитивного резерва»

Оказалось, что у 20% монахинь при вскрытии обнаружили тяжелые изменения в головном мозге из-за болезни Альцгеймера. Но весь парадокс в том, что при жизни женщины не догадывались о своем заболевании!

Никаких симптомов деменции у них не было. Весь секрет в умственной активности, говорят ученые.

2. Сила позитивного мышления

Многие монахини вели дневники, в которых описывали свое состояние. Исследование показало, что женщины жили на 7-10 лет дольше, если в их записях часто встречались фразы «я счастлива», «жизнь прекрасна».

3. Опасность хронического воспаления

Повышение С-реактивного белка — это тревожный звоночек, который может предупреждать о повышенном риске старческого слабоумия.

Монахини, чьи анализы вызывали настороженность, чаще страдали от различных когнитивных нарушений.

4. Образование — это защита головного мозга

Согласно результатам исследования, те женщины, которые имели высшее образование, демонстрировали более высокую устойчивость к возрастным изменениям мозга.

Это еще раз говорит о том, что учиться никогда не поздно, равно как и самостоятельно получать новые знания.

5. Мелкая моторика важна для ясности ума

Сестры, занимавшиеся рукоделием (вышивка, вязание), сохраняли лучшую координацию и память в пожилом возрасте.

«Это исследование уникально, потому что оно доказывает очень важную вещь: образ жизни может компенсировать генетические риски и физиологические изменения мозга», — говорит Александр Мещеряков.

Правила жизни монахинь, которые дожили до 100 лет

Женщины не только поделились своими главными жизненными правилами, но еще и дали советы, которые помогут стать долгожителем. Все их рекомендации просты, секрет — в постоянной практике.

  • «Учу новое каждый день». Это правило жизни монахини, которая дожила до 104 лет. Посмертно у нее диагностировали тяжелый Альцгеймер, но она этого не заметила. Женщина до 102 лет преподавала математику, сохраняя ясность ума.

  • «Пишите о хорошем». 98-летняя сестра Бернадетта вела дневник, в котором писала обо всем хорошем, что с ней случалось. Это позволяло мозгу концентрироваться на позитивных моментах, а также четко осознавать жизненные цели.

  • «Танцуйте, даже если не умеете». Сестра Люсия очень любила танцевать! До 90 лет она практиковала любимое хобби, а также постоянно учила стихи.

  • «Дружите с теми, кто моложе». Монахиня Клэр организовала клуб рукоделия, участниками которого были люди разных возрастов. Женщина дожила до 101 года, она очень любила общаться.

  • «Спите, как королева». Сестра Роза дожила до 98 лет, ее секрет — это режим дня! Монахиня ложилась в 21 час и вставала в пять утра без будильника.

Какие выводы можно сделать из жизненного опыта монахинь? Во-первых, мозгу необходима постоянная нагрузка. Решайте задачки, кроссворды, читайте книги, учите стихи. Постоянно тренируйте память!

Во-вторых, занимайтесь тем, что нравится, старайтесь мыслить в позитивном ключе. Это залог счастливой жизни. В-третьих, найдите хобби по душе. Танцы, йога, кулинарный клуб — главное, чтобы вам это очень нравилось.

Старайтесь много общаться, заводите новые знакомства. И, конечно же, высыпайтесь. С бессонницей надо справляться без таблеток, поможет режим дня, который не только сохраняет ясность ума, но и влияет на все состояние организма в целом.

#стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
