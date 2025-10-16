Baltijas balss logotype
Мама не всегда права: 6 правил, которые помогут наладить отношения со взрослыми детьми

Дата публикации: 16.10.2025
Быть родителем взрослого ребенка — это, конечно, не то же самое, что воспитывать малыша, ребенка школьного возраста или даже подростка. Ваше чадо больше не нужно учить ходить, кормить с ложечки и лечить во время простуд. Однако это не значит, что ему или ей больше не нужны родители. Просто ваши отношения естественным образом изменились.

Что делать, если найти общий язык с выросшими детьми не выходит? Попробуйте использовать на практике один из советов от опытных психотерапевтов. Даже небольшие изменения помогут сделать шаг к более здоровым и счастливым отношениям с детьми. Об этом пишет doctorpiter

Не давайте непрошеных советов

Конечно, вы старше своего ребенка и имеете больше опыта. И когда дочь или сын рассказывает о своих переживаниях или делится проблемой, соблазн в ответ поделиться своим мнением велик.

Однако время, когда вы должны были зачастую принимать решения за своего ребенка и ограничивать его от очевидных опасностей, уже закончилось. Он вырос — и не всегда нуждается в наставлениях.

Психотерапевт Сара Эпштейн рекомендует сначала задать дочери или сыну вопрос: «Ты хочешь получить от меня совет или ты просто хочешь, чтобы тебя выслушали?» Людям не всегда нужна обратная связь. Если родитель будет давать советы только в тех случаях, когда его об этом просили, общение будет более теплым и расслабленным.

Верьте в своего ребенка

Любой адекватный родитель переживает за своего ребенка, даже если тот уже давно успел стать совершеннолетним, а то и сам завел семью и детей. По мнению психолога Дэвида Наранга, одно из главных условий для крепких отношений со взрослыми детьми — не воспринимать себя как «спасителя беспомощного ребенка».

Здорово, если вы будете поддерживать своих детей, будете выслушивать их и интересоваться их жизнью. Однако иногда мамы и папы слишком сильно переживают из-за трудностей своего отпрыска. Они могут вмешиваться в их жизнь, вступать в конфликты и по итогу заставлять еще больше нервничать и переживать.

Ваша уверенность в силах своего ребенка справляться с трудностями даст ему опору и возможность собраться.

Не ищите виноватых

Если в отношениях уже есть проблемы, не пытайтесь обвинить в этом себя или ребенка. Проблема уже существует, и взаимные претензии могут только усугубить ситуацию.

Консультант по психическому здоровью Трейси Вадакумчери советует превратить вину в ответственность за будущее ваших отношений.

Сосредоточьтесь на том, что действительно поможет восстановить взаимопонимание. Искренние разговоры, извинения за причиненную боль помогут наладить контакт.

Проверьте ваши отношения

А что, если у вас нет очевидного конфликта с ребенком, но отношения все равно кажутся холодными? Возможно, вы думаете, что раз никаких прямых обвинений не прозвучало, значит, все автоматически в порядке.

Единственный способ понять, что на самом деле происходит в отношениях, — это честный диалог. Попробуйте спросить у ребенка: кажется ли ваше взаимодействие с ним комфортным? Нравится ли ему, как вы обычно проводите время?

Взаимный обмен мнениями поможет скорректировать поведение при необходимости и наладить общение.

Не обесценивайте эмоции

Если ваш ребенок вспоминает нечто травмирующее из своего детства, не нужно говорить ему: «Этого не было, ты все придумываешь» или «Не делай из мухи слона».

Возможно, память действительно подводит. Возможно, он и правда по-своему интерпретировал определенные события. Вполне вероятно, что вы не сможете понять, почему его задели те или иные слова. Однако обесценивание в любом случае только отобьет охоту у сына или дочери делиться чем-то личным впредь.

Сосредоточьтесь не на деталях, а на эмоциях, которые испытал ребенок. Попробуйте вместе разобраться, почему он ощутил тревогу или страх.

Уважайте личные границы

Ваш ребенок имеет право на личные границы. Например, он может не желать обсуждать с вами определенные темы. Или просить вас обязательно звонить перед тем, как вы решите прийти в гости.

Не возмущайтесь и не говорите: «Как ты можешь не пустить на порог родную мать?!» Лучше прислушайтесь к просьбе. Можно даже похвалить свое чадо за отстаивание интересов, пишет издание Huffpost.

#психология
Видео