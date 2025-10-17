Кофеин не единственный способ проснуться и почувствовать энергию. Рассказываем, как заменить кофе напитками, которые бодрят мягче и приносят пользу.

Кофе – привычный утренний ритуал для миллионов. Но иногда организму нужен перерыв: слишком много кофеина может влиять на сон, вызывать тревожность и повышать давление. Хорошая новость – есть напитки, которые дают ту же "энергетику комфорта", но мягче и полезнее.

Цикорий

Когда-то цикорий называли "кофе для бедных", но теперь это скорее "напиток осознанных". Его ценят за инулин – природный пребиотик, который питает здоровую микрофлору кишечника, улучшает пищеварение и помогает усваивать минералы, рассказал изданию RidLife нутрициолог Игорь Ботовский. В отличие от кофе, цикорий не повышает давление, не раздражает желудок и не вызывает бессонницу. Он мягко тонизирует, поддерживает сердце и помогает контролировать уровень сахара. Особенно полезен после 40 лет – как альтернатива классическому эспрессо.

Мате

Мате родом из Южной Америки и содержит матеин – природный стимулятор, который действует мягче кофеина. Напиток улучшает концентрацию и выносливость, но не вызывает раздражительности. Кроме того, мате богат антиоксидантами и минералами. Вкус у него терпкий, травяной, и это отличный вариант, если хочется чего-то менее "обжаренного", чем кофе.

Злаковый кофе

Злаковый кофе – альтернатива из ячменя, ржи или пшеницы. На вкус он напоминает легкий капучино, но не содержит кофеина. В нем много клетчатки, витаминов группы B и минералов. Такой напиток не раздражает желудок и подходит даже тем, кто старается снизить кислотность питания.

Ройбуш

Южноафриканский ройбуш – идеальный вариант для тех, кто хочет полностью исключить кофеин. В нем много магния и цинка, а значит – поддержка нервной системы и кожи. Ройбуш можно пить и утром, и вечером: он хорошо утоляет жажду, снимает напряжение и сочетается с растительным молоком.

Золотое молоко

Тренд последних лет – "золотое молоко", напиток на основе куркумы с молоком (обычно растительным) и щепоткой специй. Куркумин, активное вещество куркумы, обладает противовоспалительным эффектом и помогает организму бороться со стрессом. Такой напиток лучше пить вечером: он расслабляет и улучшает качество сна.

Матча

Зеленый чай матча – звезда wellness-культуры. Он содержит кофеин, но в сочетании с L-теанином, который снижает стресс и помогает сохранять концентрацию без нервного возбуждения. Благодаря этому матча дает ровную энергию на несколько часов. Кроме того, он богат хлорофиллом и антиоксидантами – бонус для кожи и иммунитета.

Иногда организм просто просит замедлиться. И если вы не представляете утро без горячего напитка, вовсе не обязательно выбирать только кофе. Цикорий, мате или чашка матчи могут дать ту же бодрость – но без лишнего стресса для сердца и нервной системы.