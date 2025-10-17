Baltijas balss logotype
Люблю!
Дата публикации: 17.10.2025
Рак молочной железы — лидирующее онкологическое заболевание среди женщин. Его ранняя диагностика способна спасти жизнь, однако многие пациентки обращаются к врачу слишком поздно. Эксперты подчеркивают: информированность и регулярные обследования критически важны для своевременного выявления болезни.

Своевременное обращение к специалисту позволяет выявить рак на ранней стадии, когда шансы на полное излечение достигают 96%.

Статистика и актуальность проблемы

  • Заболеваемость злокачественными новообразованиями молочной железы в Украине за последние 15 лет выросла более чем в 2 раза.
  • В 2019 году рак груди был диагностирован у более чем 13 000 украинок, из них 40% умерли, а каждая десятая женщина не прожила и года после постановки диагноза.
  • При выявлении на первой стадии более 90% женщин полностью побеждают болезнь; на второй стадии — около 80%, на третьей — примерно 50%.
  • В мире более 15 миллионов женщин живут с диагнозом рак молочной железы, а ежегодно умирает более 6 миллионов.

Почему важно внимание к ранней диагностике

Рак молочной железы может развиваться бессимптомно, поэтому регулярные профилактические осмотры и самообследования критичны. Хотя эффективной научно доказанной профилактики пока нет, риск можно снизить:

  • отказавшись от вредных привычек,
  • поддерживая здоровый образ жизни,
  • соблюдая рекомендации врачей.

Кто находится в группе риска

  • родственники первой линии с историей рака груди;
  • отсутствие беременности или родов;
  • первая беременность после 30 лет;
  • возраст старше 40 лет;
  • раннее начало менструаций (до 12 лет);
  • поздняя менопауза (после 55 лет);
  • длительное применение гормональных контрацептивов или заместительной терапии;
  • сахарный диабет;
  • избыточный вес и ожирение;
  • курение и злоупотребление алкоголем;
  • гипертония;
  • перенесённый рак груди или яичника;
  • воздействие радиации.

Симптомы, сигнализирующие о возможной болезни

  • увеличение подмышечных или надключичных лимфоузлов;
  • эрозии, чешуйки, язвы на соске или ареоле;
  • уплотнение или новообразование в молочной железе;
  • изменение цвета или текстуры кожи груди;
  • вовлечение соска в опухоль;
  • прозрачные или кровянистые выделения.

Регулярное самообследование и визиты к маммологу позволяют выявить рак на ранних стадиях и существенно повысить шансы на выздоровление.

Источник: health.hochu

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео