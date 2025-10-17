Рак молочной железы — лидирующее онкологическое заболевание среди женщин. Его ранняя диагностика способна спасти жизнь, однако многие пациентки обращаются к врачу слишком поздно. Эксперты подчеркивают: информированность и регулярные обследования критически важны для своевременного выявления болезни.

Своевременное обращение к специалисту позволяет выявить рак на ранней стадии, когда шансы на полное излечение достигают 96%.

Статистика и актуальность проблемы

Заболеваемость злокачественными новообразованиями молочной железы в Украине за последние 15 лет выросла более чем в 2 раза.

В 2019 году рак груди был диагностирован у более чем 13 000 украинок, из них 40% умерли, а каждая десятая женщина не прожила и года после постановки диагноза.

При выявлении на первой стадии более 90% женщин полностью побеждают болезнь; на второй стадии — около 80%, на третьей — примерно 50%.

В мире более 15 миллионов женщин живут с диагнозом рак молочной железы, а ежегодно умирает более 6 миллионов.

Почему важно внимание к ранней диагностике

Рак молочной железы может развиваться бессимптомно, поэтому регулярные профилактические осмотры и самообследования критичны. Хотя эффективной научно доказанной профилактики пока нет, риск можно снизить:

отказавшись от вредных привычек,

поддерживая здоровый образ жизни,

соблюдая рекомендации врачей.

Кто находится в группе риска

родственники первой линии с историей рака груди;

отсутствие беременности или родов;

первая беременность после 30 лет;

возраст старше 40 лет;

раннее начало менструаций (до 12 лет);

поздняя менопауза (после 55 лет);

длительное применение гормональных контрацептивов или заместительной терапии;

сахарный диабет;

избыточный вес и ожирение;

курение и злоупотребление алкоголем;

гипертония;

перенесённый рак груди или яичника;

воздействие радиации.

Симптомы, сигнализирующие о возможной болезни

увеличение подмышечных или надключичных лимфоузлов;

эрозии, чешуйки, язвы на соске или ареоле;

уплотнение или новообразование в молочной железе;

изменение цвета или текстуры кожи груди;

вовлечение соска в опухоль;

прозрачные или кровянистые выделения.

Регулярное самообследование и визиты к маммологу позволяют выявить рак на ранних стадиях и существенно повысить шансы на выздоровление.

