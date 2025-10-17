Рак молочной железы — лидирующее онкологическое заболевание среди женщин. Его ранняя диагностика способна спасти жизнь, однако многие пациентки обращаются к врачу слишком поздно. Эксперты подчеркивают: информированность и регулярные обследования критически важны для своевременного выявления болезни.
Своевременное обращение к специалисту позволяет выявить рак на ранней стадии, когда шансы на полное излечение достигают 96%.
Статистика и актуальность проблемы
- Заболеваемость злокачественными новообразованиями молочной железы в Украине за последние 15 лет выросла более чем в 2 раза.
- В 2019 году рак груди был диагностирован у более чем 13 000 украинок, из них 40% умерли, а каждая десятая женщина не прожила и года после постановки диагноза.
- При выявлении на первой стадии более 90% женщин полностью побеждают болезнь; на второй стадии — около 80%, на третьей — примерно 50%.
- В мире более 15 миллионов женщин живут с диагнозом рак молочной железы, а ежегодно умирает более 6 миллионов.
Почему важно внимание к ранней диагностике
Рак молочной железы может развиваться бессимптомно, поэтому регулярные профилактические осмотры и самообследования критичны. Хотя эффективной научно доказанной профилактики пока нет, риск можно снизить:
- отказавшись от вредных привычек,
- поддерживая здоровый образ жизни,
- соблюдая рекомендации врачей.
Кто находится в группе риска
- родственники первой линии с историей рака груди;
- отсутствие беременности или родов;
- первая беременность после 30 лет;
- возраст старше 40 лет;
- раннее начало менструаций (до 12 лет);
- поздняя менопауза (после 55 лет);
- длительное применение гормональных контрацептивов или заместительной терапии;
- сахарный диабет;
- избыточный вес и ожирение;
- курение и злоупотребление алкоголем;
- гипертония;
- перенесённый рак груди или яичника;
- воздействие радиации.
Симптомы, сигнализирующие о возможной болезни
- увеличение подмышечных или надключичных лимфоузлов;
- эрозии, чешуйки, язвы на соске или ареоле;
- уплотнение или новообразование в молочной железе;
- изменение цвета или текстуры кожи груди;
- вовлечение соска в опухоль;
- прозрачные или кровянистые выделения.
Регулярное самообследование и визиты к маммологу позволяют выявить рак на ранних стадиях и существенно повысить шансы на выздоровление.
Источник: health.hochu
