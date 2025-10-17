Некоторые из этих направлений находятся в Европе.

Поскольку ноябрь считается "мертвым" месяцем для путешествий, немало туристов ищут варианты организовать себе отдых по более доступным ценам и без толп в это время.

Однако поскольку в большей части Европы тогда уже довольно прохладно и мокро, также отдыхающие стремятся найти лучшие места, где можно погреться.

Британское издание Express назвало самые жаркие туристические направления мира для отдыха в ноябре, где температура не опускается ниже +21°C градусов тепла.

10 самых жарких мест в мире для отпуска в ноябре 2025 года

Бангкок, Таиланд: средняя дневная температура +33,1°C.

Сингапур, Азия: +31,3°C.

Доминиканская Республика, Карибы: +30,5°C.

Барбадос, Карибы: +30,3°C.

Орландо, США: +29,1С.

Кабо-Верде, Африка: +28,3°C.

Брисбен, Австралия: +26,6°C.

Тенерифе, Испания: +24,3°C.

Фуэртевентура, Испания: +24,2°C.

Мадейра, Португалия: +21,7°C