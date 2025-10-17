Всемирная организация здравоохранения представила тревожный отчёт: в 2023 году каждая шестая бактериальная инфекция оказалась устойчивой к антибиотикам . Это значит, что лекарства, которые раньше спасали жизни, теряют эффективность, а мир сталкивается с растущей угрозой "постантибиотической эры".

Антибиотики теряют силу

По данным ВОЗ, с 2018 по 2023 год устойчивость бактерий к антибиотикам выросла более чем на 40% в наблюдаемых комбинациях "патоген-препарат". Самый высокий уровень резистентности отмечен в Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье, где каждый третий случай инфекции не поддаётся лечению стандартными антибиотиками.

В Африканском регионе устойчивая инфекция выявляется у каждого пятого пациента — главным образом из-за отсутствия качественной диагностики и доступа к современным лекарствам.

Опасные патогены

ВОЗ исследовала 8 распространённых бактерий, среди которых:

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae и Salmonella spp.

Особенно тревожна ситуация с E. coli и K. pneumoniae — возбудителями опасных инфекций крови и сепсиса.

Более 40% штаммов E. coli и 55% K. pneumoniae во всём мире устойчивы к цефалоспоринам третьего поколения.

и во всём мире устойчивы к цефалоспоринам третьего поколения. В Африке этот показатель превышает 70%.

Кроме того, устойчивость растёт и к карбапенемам — антибиотикам последней линии, которые раньше считались "последней надеждой".

Что говорит ВОЗ

«Устойчивость к противомикробным препаратам опережает достижения современной медицины и угрожает здоровью семей во всём мире», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

ВОЗ предупреждает: если тенденция сохранится, даже простые инфекции снова станут смертельно опасными.

Что делать странам

Организация призывает правительства активнее внедрять программу GLASS (Глобальная система надзора за устойчивостью к противомикробным препаратам), собирать качественные данные и следовать принципам подхода «Единое здоровье», объединяя медицину, ветеринарию и экологию.

Главная цель — сдержать рост устойчивости к антибиотикам к 2030 году, иначе человечество может потерять одно из важнейших достижений медицины XX века.

Источник: novyny.live