Многие стремятся к счастью, но часто сами себе мешаем его испытывать. Негативные мысли, привычный стресс и внутренние ограничения отдаляют нас от радости, даже когда все кажется хорошо. Психологи объясняют, какие убеждения стоит отпустить, чтобы снова научиться радоваться жизни.

Какие 5 ложных убеждений мешают нам чувствовать радость и счастье, рассказывает Your Tango.

Радость в жизни необходима

Настоящая радость - это не о временном удовольствии. Это глубокое чувство связи с миром, людьми или собственной целью. Она укрепляет нас в стрессе, помогает оставаться спокойными и устойчивыми. Но вместо него мы часто выбираем сомнения, самокритику и чрезмерные требования к себе.

Часто люди воспринимают счастье как какую-то отдельную эмоцию, или что-то, что вызывается подарками, впечатлениями, событиями, другими людьми. Однако это убеждение может нам мешать стать счастливым человеком.

Чтобы вернуть ощущение радости, стоит начать с одного - прекратить верить во внутреннюю ложь, которая забирает у нас спокойствие.

Я не заслуживаю счастья

Мы часто говорим себе то, чего никогда бы не сказали близким. Когда вы считаете, что не достойны радости, это лишь усугубляет вину и утомляет. Стоит остановиться и напомнить себе, что радость - это не награда, а естественное состояние.

Перфекционизм и чрезмерная самокритика не делают нас лучше, они лишь отдаляют от счастья.

Не стоит радоваться - это быстро закончится

Да, хорошие моменты проходят. Но это не причина не наслаждаться ими. Наш мозг естественно фокусируется на угрозах, поэтому важно научить себя замечать хорошее.

Когда мы сосредотачиваемся на радости и благодарности, это не наивность, а тренировка мозга против тревоги. Попробуйте простую практику: ежедневно записывайте три вещи, за которые благодарны.

Я буду счастлив, когда...

Мы откладываем радость до лучших времен: "вот заработаю больше", "похудею", "найду работу мечты". Но жизнь не ждет, и даже в сложные моменты возможны малые радости - кофе, свежий воздух, общение.

Исследования показывают, что именно такие ежедневные моменты радости делают нас более устойчивыми к стрессу. Радость не противоречит серьезным целям - она помогает их достигать.

Мое счастье зависит от других

Любовь и поддержка - важны, но полностью передавать им контроль над собственной радостью опасно. Когда мы позволяем кому-то определять, можем ли быть счастливыми, мы лишаем себя свободы.

Да, служение другим - это источник радости. Но зависимость от чужих действий - путь к разочарованию. Не отдавайте право на свое счастье другим людям.

Радость несовместима с серьезной работой

Наоборот. Радость - это топливо для продуктивности. Люди, которые умеют замечать позитив даже в напряженные моменты, меньше выгорают и легче восстанавливаются.

Настоящая эффективность - это не постоянная погоня, а способность работать с вдохновением. Если научиться видеть смысл в процессе, успех и счастье перестают противоречить друг другу.

Как натренировать мозг на счастье

Счастье не приходит ниоткуда. Счастье - это то, чего можно достичь благодаря ежедневной практике. Психологи советуют в течение нескольких недель задавать себе три вопроса:

"Где я сегодня нашел радость?"

"За что я благодарен прямо сейчас?"

"Что помогло мне почувствовать эту радость?"

Такие простые действия создают новые нейронные связи - и со временем мозг начинает выбирать спокойствие, а не стресс.