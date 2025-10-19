Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не лечение, а риск: почему не всем подходит безглютеновая диета и отказ от лактозы 0 68

Люблю!
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Не лечение, а риск: почему не всем подходит безглютеновая диета и отказ от лактозы

В последние годы диеты, предполагающие отказ от молочных продуктов и глютена, становятся все более популярными. В социальных сетях их нередко рекомендуют как вариант питания для тех, кто хочет сделать свой образ жизни более здоровым, а также избавиться от проявления ряда заболеваний и дискомфортных симптомов.

Молоко «обвиняют» в появлении акне и наборе веса, а кроме того, и его, и глютен считают причиной проблем с пищеварением. Для решения таких проблем или профилактики их возникновения многие просто решают отказаться от этих продуктов, не разбираясь подробно в причинах появления недомогания.

Непереносимость лактозы — правда или миф?

Состояния, при которых употребление молока и молочных продуктов может приносить не пользу, а вред, действительно существуют. Это аллергия на коровий белок и лактазная недостаточность — нехватка или полное отсутствие в организме фермента, расщепляющего молочный сахар лактозу.

При наличии лактазной недостаточности развивается непереносимость лактозы, из-за чего молоко и молочные продукты серьезно снижают качество жизни. Их потребление в таком случае нужно сократить или убрать совсем.

Непереносимость глютена — правда или миф?

Глютен тоже может переноситься плохо.

Что вообще такое глютен?

Глютеном называют клейковину, которая присутствует во многих злаках. Его следы есть не только в выпечке и макаронах, но также во многих других продуктах, например, колбасе, соусах, консервах.

«Отказываться от продуктов с глютеном нужно далеко не всем, а только тем людям, которые страдают целиакией — непереносимостью глютена. По статистике она есть не более, чем у 2% жителей планеты. Глютен также может ухудшать самочувствие при других состояниях — нецелиакийной чувствительности к глютену и аллергии на пшеницу», — говорит Ольга Малиновская, врач.

Какие анализы нужно сдать, чтобы понять, что у тебя непереносимость глютена и лактозы?

При подозрении на тот или иной диагноз важно обратиться к врачу и сдать необходимые анализы, например, антитела к дезамидированным пептидам глиадина, антитела к тканевой трансглутаминазе и к эндомизию, которые показаны при диагностике целиакии. Выявить непереносимость лактозы помогут генетические тесты на выявление полиморфизмов в гене MCM6.

Корректировка диеты при таких состояниях может значительно улучшить самочувствие, но особое отношение к питанию требуется лишь в том случае, если диагноз подтвержден. Здоровым людям отказываться от этих продуктов не надо. Молоко и молочные продукты — важный источник кальция и белка, а без продуктов с глютеном организм не будет получать достаточно витаминов группы В.

Любая серьезная корректировка диеты должна проводиться по показаниям и под контролем врача — исключение из рациона целых групп продуктов может привести к серьезным дефицитам витаминов и минералов, для устранения которых потребуется немало времени и сил.

the-day

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
6 вещей в партнере, которые кажутся красными флагами, но ими не являются
Изображение к статье: 6 вещей в партнере, которые кажутся красными флагами, но ими не являются
Сохраняют объём: 3 осенних стрижки, которым не страшна шапка
Изображение к статье: Сохраняют объём: 3 осенних стрижки, которым не страшна шапка
Изображение к статье: Как защититься от негативной энергии окружающих: 5 практических советов
Как защититься от негативной энергии окружающих: 5 практических советов 290
Изображение к статье: Что написать в резюме, чтобы получить приглашение на собеседование
Что написать в резюме, чтобы получить приглашение на собеседование 158
Изображение к статье: Сильные качества каждого знака Зодиака
Сильные качества каждого знака Зодиака 448
Изображение к статье: Когда родинка становится опасной: врач объяснила, на что обратить внимание
Когда родинка становится опасной: врач объяснила, на что обратить внимание 337

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 11
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 41
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 173
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Люблю!
Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз 45
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Люблю!
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться 134
Изображение к статье: Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля
Техно
Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля 147
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 11
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 41
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 173

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео