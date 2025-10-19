В последние годы диеты, предполагающие отказ от молочных продуктов и глютена, становятся все более популярными. В социальных сетях их нередко рекомендуют как вариант питания для тех, кто хочет сделать свой образ жизни более здоровым, а также избавиться от проявления ряда заболеваний и дискомфортных симптомов.

Молоко «обвиняют» в появлении акне и наборе веса, а кроме того, и его, и глютен считают причиной проблем с пищеварением. Для решения таких проблем или профилактики их возникновения многие просто решают отказаться от этих продуктов, не разбираясь подробно в причинах появления недомогания.

Непереносимость лактозы — правда или миф?

Состояния, при которых употребление молока и молочных продуктов может приносить не пользу, а вред, действительно существуют. Это аллергия на коровий белок и лактазная недостаточность — нехватка или полное отсутствие в организме фермента, расщепляющего молочный сахар лактозу.

При наличии лактазной недостаточности развивается непереносимость лактозы, из-за чего молоко и молочные продукты серьезно снижают качество жизни. Их потребление в таком случае нужно сократить или убрать совсем.

Непереносимость глютена — правда или миф?

Глютен тоже может переноситься плохо.

Что вообще такое глютен?

Глютеном называют клейковину, которая присутствует во многих злаках. Его следы есть не только в выпечке и макаронах, но также во многих других продуктах, например, колбасе, соусах, консервах.

«Отказываться от продуктов с глютеном нужно далеко не всем, а только тем людям, которые страдают целиакией — непереносимостью глютена. По статистике она есть не более, чем у 2% жителей планеты. Глютен также может ухудшать самочувствие при других состояниях — нецелиакийной чувствительности к глютену и аллергии на пшеницу», — говорит Ольга Малиновская, врач.

Какие анализы нужно сдать, чтобы понять, что у тебя непереносимость глютена и лактозы?

При подозрении на тот или иной диагноз важно обратиться к врачу и сдать необходимые анализы, например, антитела к дезамидированным пептидам глиадина, антитела к тканевой трансглутаминазе и к эндомизию, которые показаны при диагностике целиакии. Выявить непереносимость лактозы помогут генетические тесты на выявление полиморфизмов в гене MCM6.

Корректировка диеты при таких состояниях может значительно улучшить самочувствие, но особое отношение к питанию требуется лишь в том случае, если диагноз подтвержден. Здоровым людям отказываться от этих продуктов не надо. Молоко и молочные продукты — важный источник кальция и белка, а без продуктов с глютеном организм не будет получать достаточно витаминов группы В.

Любая серьезная корректировка диеты должна проводиться по показаниям и под контролем врача — исключение из рациона целых групп продуктов может привести к серьезным дефицитам витаминов и минералов, для устранения которых потребуется немало времени и сил.

