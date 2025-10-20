Baltijas balss logotype
Похудение с побочкой: как строгие диеты провоцируют образование камней 0 164

Люблю!
Дата публикации: 20.10.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: Похудение с побочкой: как строгие диеты провоцируют образование камней

Если вы решились избавляться от лишних килограммов, то делать это надо постепенно. Резкое похудение даст лишь краткосрочный результат, более того, еще и подорвет ваше здоровье.

Вероника Савенко, врач-эндокринолог

Врачи рекомендуют забыть про строгие диеты и изнуряющие тренировки. Такой метод похудения — прошлый век, он даст лишь временный результат. Как только вы вернетесь к привычному режиму, все потерянные килограммы будут тут как тут.

Чтобы обрести стройность без насилия над организмом, нужно запастись терпением. Порой на похудение уходит несколько месяцев, зато какой результат ждет после! Самое главное — это внедрение новых привычек. Начинайте есть больше овощей и фруктов, налегайте на белок, чаще гуляйте. Но ни в коем случае не голодайте и не худейте резко: такие эксперименты могут спровоцировать появление камней в желчном пузыре.

Как работает желчный пузырь

Наша печень круглосуточно производит желчь. Для нее необходим резервуар. Эту функцию как раз и берет на себя желчный пузырь. Орган собирает ее, делает гуще, а при приеме пищи, особенно жирной, пузырь сокращается и выдавливает желчь в кишечник.

Основные компоненты желчи:

  • вода,

  • холестерин,

  • желчные кислоты,

  • фосфолипиды.

Все это находится в состоянии баланса, как «смесь, где жиры держатся в воде», говорит Вероника Савенко.

Что происходит с желчью, когда человек худеет

Опаснее всего резкое похудение — голодовки, строгие диеты и даже бариатрические операции. В этом случае нарушается привычный уклад в организме.

Человек начинает страдать от дефицита жиров, следовательно, желчный пузырь «ленится». Орган сокращается слабо и редко, желчь задерживается. Это похоже на то, как если не сливать воду в бочке: она начинает застаиваться, появляется осадок.

Из-за этого печень перегружается холестерином. Схема следующая: при похудении организм активно сжигает жиры → жирные кислоты и холестерин идут в печень → орган выделяет больше холестерина в желчь. Получается «пересыщение».

Итог — нарушение баланса. Если желчных кислот и фосфолипидов мало, а они нужны, чтобы холестерин оставался растворенным, то холестерин начинает выпадать в «кристаллы», которые потом превращаются в камни при слипании.

Особенно опасно резко худеть беременным, женщинам с СПКЯ в анамнезе, тем, у кого диагностированы ожирение и метаболический синдром. Если вы теряете полтора килограмма в неделю, это уже слишком много, так быть не должно.

«Помните о том, что при резком похудении камни появляются, потому что печень выбрасывает слишком много холестерина, а пузырь не сокращается из-за отсутствия жирной пиши. Желчь густеет и кристаллизуется», — говорит Вероника Савенко.

Как этого избежать? Худейте постепенно! В норме человек должен терять до 1 кг в неделю. Не убирайте жиры полностью, просто сократите их количество, ешьте 3-4 раза в день, налегайте на белок, овощи и сложные углеводы, старайтесь как можно больше двигаться и ложитесь спать до полуночи. Тогда лишний вес уйдет, а здоровье останется с вами.

Оставить комментарий

