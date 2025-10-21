Уборка кухни — задача не из простых. Кажется, что деталей слишком много, а времени всегда не хватает. И почему никто не объясняет, как сделать все правильно? Ошибки в уборке могут привести к неприятным запахам и даже пищевому отравлению. Чтобы избежать этих проблем, разберем 12 самых распространенных ошибок, которые мы настоятельно рекомендуем не совершать.

Температура для мытья посуды слишком горячая или слишком холодная

Вода для мытья посуды должна быть теплой, в пределах 40-60 °C. Это поможет размягчить остатки пищи и улучшить пенообразование мыла. Кипяток не поможет в дезинфекции, а холодная вода не справится с жиром.

Посуду можно безопасно использовать, как только на ней не останется никаких органических остатков: обычно небольшого количества воды, мыльной пены и небольшого трения достаточно, чтобы удалить вредные микробы.

Вы моете посуду в грязной раковине

Раковина — рассадник бактерий. В ней скапливаются остатки пищи, создавая идеальную среду для микробов. Мойте раковину каждый вечер с мылом и дезинфицируйте раз в неделю, чтобы чистая посуда не заразилась.

Вы моете посуду, когда у вас порезы на руках

Порезы на руках опасны во время мытья посуды. Бактерии, такие как стафилококк, могут проникнуть в рану и вызвать инфекцию, особенно у людей с ослабленным иммунитетом или пожилых людей. Используйте перчатки, чтобы защитить себя, или попросите помыть посуду своих домочадцев, пока ранки не заживут.

Вы не вытираете раковину после мытья

После мытья раковины высушите ее. Бактерии любят влажную среду, и протирание насухо лишит их благоприятного места для размножения.

Вы слишком много времени тратите на мытье посуды, вместо того, чтобы просто ее замочить Не тратьте время и силы на оттирание засохшей еды, дайте ей немного отмокнуть. Чем дольше вы замачиваете посуду в горячей мыльной воде, тем меньше вероятность попадания вредных бактерий, таких как кишечная палочка, на руки и другие поверхности.

Если посуда не отмывается за 30 секунд, замочите ее в чистой раковине на 15-30 минут.

Вы редко меняете губки для посуды

Губка — это микробиологическая бомба, которая может вызывать пищевые отравления.

Есть несколько способов успешно дезинфицировать губку:

Если у нее нет металлического слоя, смочите ее и подержите в микроволновой печи на высокой мощности в течение минуты.

Промойте ее в посудомоечной машине в режиме «нагрев без воды»

А также можно минимизировать количество бактерий на губке, например, никогда не оставляя ее в грязной раковине или рядом с зоной приготовления пищи. Также важно выжимать ее насухо после окончания мытья посуды.

Однако для соблюдения мер предосторожностей меняйте губку каждые 7-10 дней, чтобы не распространять бактерии по кухне и эффективно удалять загрязнения с утвари.

У вас одна губка для всего

Разделите зоны уборки, чтобы избежать переноса бактерий и не используйте одну и ту же губку для мытья посуды, раковины и столешницы.

Плесень в холодильнике

Если продукты портятся, существует риск перекрестного заражения.

Если фрукты или овощи стали мягкими и кашеобразными и из них сочится жидкость, их недостаточно просто протереть. Необходимо удалить пораженный участок и тщательно протереть всю полку, чтобы предотвратить распространение вредных бактерий.

Выньте продукты, полки и ящики, промойте их горячей мыльной водой, обработайте дезинфицирующим средством и оставьте мокнуть. Протрите остальную часть холодильника дезинфицирующим средством на основе отбеливателя и вытрите насухо.

Вы забываете при уборке о точках соприкосновения

Даже если вы тщательно протираете столешницы, не забывайте о других важных местах на кухне, таких как ручки шкафов, холодильника, духовки, раковины и выключатели света. Они являются одними из самых загрязненных и могут быть источником перекрестных загрязнений. Бактерии с грязных ручек могут попасть на чистую посуду или продукты.

Рекомендуем уделять этим поверхностям особое внимание в конце уборки. Используйте чистую тряпку или бумажное полотенце с чистящим средством или отбеливателем и следуйте инструкциям производителя.

Вы не моете посудомоечную машину

Грязная посудомоечная машина плохо моет посуду и способствует росту бактерий и плесени. Это может привести к неприятным запахам и даже заражению.

Для поддержания чистоты достаточно периодически ставить на верхнюю полку емкость с 240 мл уксуса и запустить цикл мойки. Важно также регулярно чистить фильтр, замачивая и протирая его средством для мытья посуды.

Вы используете одну разделочную доску для всего

Деревянные разделочные доски имеют свои плюсы и минусы. Они обладают антимикробными свойствами, но также очень пористые, что способствует накоплению микробов. При работе с мясом и луком необходимо тщательно дезинфицировать доску, используя отбеливатель или посудомоечную машину, что может повредить дерево.

Мы рекомендуем иметь две доски: одну для мяса и продуктов животного происхождения из непористого материала (металл, стекло, пластик), а другую для фруктов и овощей, например, деревянную, которую достаточно мыть горячей водой с моющим средством.

Вы не уделяете должное внимание мусорному ведру

Упаковывайте испорченную еду в герметичные пакеты, чтобы избежать неприятных запахов и протекания в мусорное ведро. Регулярно проверяйте и мойте ведро, если оно загрязнено.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете содержать свою кухню в чистоте и безопасности, избегая неприятных запахов и рисков для здоровья.