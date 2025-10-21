Исследования показывают: современные молодые люди — так называемые зумеры — проявляют значительно меньший интерес к сексу и романтическим отношениям, чем предыдущие поколения. Эксперт выделил три основные причины этого явления.

Эксперт: Елизавета Куликова, клинический психолог

1. Новое отношение к одиночеству По словам специалиста, раньше холостяки и незамужние женщины вызывали множество вопросов. Сегодня же одиночество перестало быть чем-то осуждаемым и стало осознанным выбором.

«Сейчас это свобода, сохранение личного ресурса и возможность жить в комфортном ритме», — отметила психолог.

2. Концепция “жить для себя” Молодые люди всё чаще видят преимущества в независимости — отсутствие обязательств, контроля и ответственности за другого человека. Это даёт больше времени, личного пространства и финансовой свободы для реализации своих желаний.

3. Психологические факторы Куликова подчеркнула, что в поколении зумеров наблюдается высокий уровень тревожности и снижение устойчивости к стрессу, а также элементы инфантилизма. Всё это снижает потребность в близости и сексуальных контактах.

Взамен трудоёмких и эмоционально затратных отношений зумеры выбирают карьеру, саморазвитие и заботу о себе — как в профессиональном, так и в физическом смысле, следуя принципам здорового образа жизни.

