Не дольше двух лет: почему никогда нельзя пить просроченную воду из бутылок 0 169

Люблю!
Дата публикации: 23.10.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: Не дольше двух лет: почему никогда нельзя пить просроченную воду из бутылок

Срок годности вы найдете на каждой бутылке. И, скорее всего, удивитесь: неужели самая обычная вода может испортиться?

На самом деле сама вода, конечно, срока годности не имеет (если в нее не попали какие-то вредные организмы). Но на пластиковой бутылке вы наверняка найдете дату, обычно от 1,5 до 2 лет, и эта дата будет относиться к самой бутылке. Пластик имеет обыкновение со временем разрушаться, и это потенциально увеличит риск развития онкологических заболеваний, повреждения головного мозга и бесплодия, пишет doctorpiter

Вернемся к сроку годности. Речь идет о том, что в течение этого срока вода будет сохранять свои вкусовые и полезные качества. Что же происходит потом?

Эксперты из британского Совета по естественной гидратации уверены: и после заявленной даты вода безопасна для питья. Другие специалисты говорят: вредные микрочастицы пластика попадают в нее с момента разлива и их количество с каждым месяцем увеличивается.

Чем опасен пластик в воде

По словам ведущего исследователя по загрязнению пресной воды пластиком Шерри Мейсон, многие виды онкологии, а также рост случаев аутизма и СДВГ связаны с наличием в окружающей среде синтетических химических веществ. Пластик — своего рода их «проводник» в организм человека. Да, большая его часть выводится из организма, но некоторые частицы могут попадать в кровоток и оставаться в жизненно важных органах. И есть все больше доказательств того, что они вызывают нейротоксичность, хроническое воспаление, нарушение гормонального фона и метаболизма.

Исследование, проведенное недавно в Университете Конкордия, показало: люди, которые пьют бутилированную воду (даже до истечения ее срока годности), ежегодно потребляют примерно на 900 тысяч частиц микропластика больше, чем те, кто пьет просто фильтрованную воду или воду из стеклянных бутылок.

«Микропластик также может вызывать дисбактериоз кишечника, нарушать баланс кишечных бактерий и при вдыхании может приводить к респираторным заболеваниям», — предупреждает автор исследования Сара Саджеди.

Понятно, что, если бутылка просрочена, частицы ПЭТ разрушились уже настолько, что могут повлиять на вкус и запах воды. Да, в них нет фталатов или бисфенола А, которые считаются одними из самых вредных для человека веществ, но если бутылка хранилась на солнце или рядом с сильно пахнущими химическими веществами, то вода может испортиться.

Кроме того, ПЭТ-пластик пропускает воздух, то есть со временем из бутылки может испариться небольшое количество воды, что создает условия для прямого попадания загрязненных частиц в источник.

#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео