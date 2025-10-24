Отношения с подругами, как и с мужчинами, должны приносить положительные эмоции, а не опустошать. Считается, что в противном случае общение лучше прекратить. Ну а как быть, если человек, в сущности, неплохой, да и знаете вы его чуть ли не со школьной скамьи? Да и вообще, может, вам просто показалось, что дружба начала превращаться в жалкое подобие, и нужно временно перестать встречаться и созваниваться, сделать перерыв? Психолог Вероника Ахметова объяснила, как отличить токсичные дружеские связи от нормальных, эмоционально заряжающих.

«В первую очередь хочется заметить, что токсичность — это не всегда открытое противостояние. Это больше похоже на мягкие манипуляции, на такой медленный яд, который не на поверхности, который подтачивает вас, вашу самооценку, ваши силы эмоциональные, физические», — говорит эксперт. И вот несколько неявных, но показательных признаков токсичности.

Ноет или обвиняет

Вместо наполнения после встречи вы чувствуете, что вашу энергию забрали. Все разговоры сводятся к каким-то, допустим, ее проблемам или к обвинениям вас в том, что что-то в вашей жизни не так, и вы ничему не учитесь и тому подобное. Ваша подруга либо жертва, либо королева драмы. Ну или в ее речах то и дело проскальзывают нотки зависти и нравоучений. «То есть вот я, конечно, за тебя рада, но вот у меня все совсем не так. И если бы ты была, допустим, мне действительно подругой и близкой, ты бы, наверное, это заметила, что не стоит так активно радоваться, пока мне так плохо», — предостерегает Вероника Ахметова.

Манипулирует и плетет интриги

Дружба на то и нужна, чтобы делиться мнениями на тот или иной счет, не боясь быть раскритикованными и тем более поруганными. А если вы постоянно боитесь лишний раз высказаться или поделиться проблемой, ожидая в ответ лишь сарказма, холодности или упреков, это уже красный флаг.

Перемывает кости

Не зря говорят, что если человек обсуждает с вами других, причем в негативном ключе, то в следующий раз объектом его едких речей (но уже за спиной) станете вы. О доверии с такой подругой речи быть не может. Стоит вам сболтнуть ей лишнее о своей семье, паре набранных лишних килограммов, как это станет достоянием общественности, да еще в приукрашенном виде.

Прервать общение или смириться?

Как быть, если уже давно замечаете за подругой вышеуказанные тревожные звоночки? Есть, конечно, вариант, прекратить общение, обрубив все на корню. И порой это действительно выход. Слишком «ядовитых» людей нужно вычеркивать, ради собственного психического здоровья. Ну а если все не так критично? Вот тут стоит поступить обдуманнее. Придется выстроить здоровые личные границы, подсократив ваше общение онлайн и оффлайн настолько, насколько было бы комфортно именно вам.

«Научитесь говорить „нет“. Вы не обязаны к ней мчаться по первому зову, если ей что-то нужно. Ограничьте время общения, если есть такая возможность. Ну, например, вы с ней встречаетесь не более двух часов за раз», — советует Вероника Ахметова.

Эксперт рекомендует перестать выступать в роли «жилетки», если подруге в очередной раз захочется поныть и слить на кого-то негатив. Постарайтесь быть не ведомой, а ведущей в этой дружбе. Коробит от темы разговора? Смените ее, объясните, что вам неприятно беседовать на такие темы. И впредь попросите их не поднимать. Ну а если знакомая не идет на компромиссы и намерена и дальше давить вас своим авторитетом, выпивая все соки, самое лучшее — подумать о дистанции.

Можно отказаться от встреч и телефонных разговоров, сведя общение только к короткой переписке. Отвечайте односложно, без лишних эмоций, не ведитесь на провокации.

«Это очень важно в том случае, когда наносится ущерб вашему психоэмоциональному здоровью, ментальному здоровью, когда это уже влияет на ваши отношения с другими людьми, с семьей, с мужем, с детьми, когда нарушаются ваши личные границы сильно, унижается ваше достоинство и так далее», — заключает психолог.