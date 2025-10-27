Кардиолог Ольга Стойко исследовала, как сахар и простые углеводы влияют на состояние сосудов.

Врач предупреждает, что избыток сахара и простых углеводов может вызвать нарушения, которые способствуют развитию инфарктов. Особенно опасны продукты с добавленным сахаром, такие как чай, кофе, белый хлеб, газированные напитки, печенье и многие другие. Эти продукты могут вызвать воспаление и окислительный стресс, повреждая стенки сосудов.

Эндотелий сосудов контролирует их тонус, как в норме, так и при болезнях. Если он повреждён, холестерин может начать скапливаться на стенках сосудов, даже при нормальных показателях. Это приводит к образованию холестериновых бляшек.

Чрезмерное потребление сахара также может заставить печень вырабатывать больше жиров, которые откладываются на стенках сосудов.

Ольга Стойко отмечает, что каждая молекула сахара удерживает четыре молекулы воды, что повышает артериальное давление.

Кардиолог рекомендует перейти на сложные углеводы, такие как овощи, фрукты, фасоль и чечевица. Также важно употреблять достаточно белка.

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы врач советует пить зелёный чай, который богат антиоксидантами. Однако она предупреждает, что добавление сахара нивелирует пользу. Вместо этого можно добавить ломтик лимона или имбиря.