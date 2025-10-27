Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кардиолог: сахар - сладкая угроза для сердца 0 113

Люблю!
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кардиолог: сахар - сладкая угроза для сердца

Кардиолог Ольга Стойко исследовала, как сахар и простые углеводы влияют на состояние сосудов.

Врач предупреждает, что избыток сахара и простых углеводов может вызвать нарушения, которые способствуют развитию инфарктов. Особенно опасны продукты с добавленным сахаром, такие как чай, кофе, белый хлеб, газированные напитки, печенье и многие другие. Эти продукты могут вызвать воспаление и окислительный стресс, повреждая стенки сосудов.

Эндотелий сосудов контролирует их тонус, как в норме, так и при болезнях. Если он повреждён, холестерин может начать скапливаться на стенках сосудов, даже при нормальных показателях. Это приводит к образованию холестериновых бляшек.

Чрезмерное потребление сахара также может заставить печень вырабатывать больше жиров, которые откладываются на стенках сосудов.

Ольга Стойко отмечает, что каждая молекула сахара удерживает четыре молекулы воды, что повышает артериальное давление.

Кардиолог рекомендует перейти на сложные углеводы, такие как овощи, фрукты, фасоль и чечевица. Также важно употреблять достаточно белка.

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы врач советует пить зелёный чай, который богат антиоксидантами. Однако она предупреждает, что добавление сахара нивелирует пользу. Вместо этого можно добавить ломтик лимона или имбиря.

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Больше шансов на удачное замужество: 3 типа женщин, которые всегда будут привлекать мужчин
Изображение к статье: Почему лицо «сползает» вниз — и как вернуть ему форму
Изображение к статье: Тяжёлое зимнее одеяло: обнимашки от самой природы или ключ к идеальному сну?
Изображение к статье: Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас: как звёздный дуэт спустя 25 лет дождался рождения дочери

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия
Изображение к статье: Роботов-гуманоидов обрекли на провал
Техно
Изображение к статье: МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси
В мире
Изображение к статье: Названы имена пяти кандидатов на должность главы Федрезерва США
Бизнес
Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео