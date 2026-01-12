Фон дер Ляйен: Россия должна сама показать заинтересованность в мире.

Россия должна продемонстрировать заинтересованность в мире. С таким призывом к Москве обратилась председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

«Теперь Россия должна показать, что она заинтересована в мире», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Глава ЕК отметила, что мирный план по Украине представляет собой 20-пунктное предложение, которое украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом в конце 2025 года. По ее словам, наряду с этим планом существуют четко определенные гарантии безопасности для Киева со стороны США и Европы.