Baltijas balss
Когда пора обратиться к неврологу: сигналы вашего организма

Люблю!
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Когда пора обратиться к неврологу: сигналы вашего организма

Многие откладывают визит к врачу до крайней необходимости, но это может усугубить состояние и спровоцировать опасные последствия. Невролог рассказал, на какие сигналы организма стоит обратить внимание и не откладывать консультацию.

Эксперт: Виктор Абрамов, невролог

Внезапные обмороки

Потеря сознания — серьёзный сигнал организма. Если вы никогда ранее не сталкивались с обмороками, а они произошли без сильного стресса или травмы, следует срочно обратиться к врачу. Виктор Абрамов объясняет: «Если обмороки повторяются регулярно, старайтесь не оставаться без присмотра и сразу записаться на приём. Возможно, это проявление опасного заболевания».

Хроническая бессонница

Длительная бессонница часто связана с нарушениями работы нервной системы. Важно выявить причину и обратиться к специалисту. «Не недооценивайте проблемы со сном — если её не лечить, это может привести к галлюцинациям и параноидальным состояниям», — предупреждает невролог.

Боли и покалывания в спине

Здоровье позвоночника напрямую влияет на активность и качество жизни. Онемения, покалывания или боли могут быть связаны с воспалением нервов, защемлением или грыжей. «Даже при активных занятиях спортом не игнорируйте боли в спине и конечностях. Не стоит маскировать их обезболивающими без консультации врача», — советует Виктор Абрамов.

Источник: womanhit

#неврология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео