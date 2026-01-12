Baltijas balss logotype
Эксперты выделили пять продуктов для борьбы со стрессом

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эксперты выделили пять продуктов для борьбы со стрессом

Что должно быть на вашем столе?

 

1. Яйца. Этот продукт является источником железа, белка и холина (витамина группы B). Эти элементы необходимы для полноценной работы мозга. Кроме того, белок поддерживает обмен веществ и способствует эффективному энергообмену.

2. Бананы. Это одни из самых полезных фруктов для поднятия настроения. Рекомендуется употреблять 1-2 плода в день. Они содержат множество макроэлементов и витаминов, полезных для всего организма и активного метаболизма: магний, калий, витамины E, C и B6. Также в бананах присутствует клетчатка, которая продлевает чувство насыщения, а фруктоза и глюкоза — быстрые углеводы, мгновенно наполняющие организм энергией.

3. Орехи. Еще один источник хорошего настроения. Они богаты белком, а также медью, магнием и рибофлавином (витамин группы B), которые способствуют нормализации обмена веществ и активизируют работу мозга. Однако не стоит злоупотреблять ими и есть в больших количествах.

4. Мандарины и апельсины. Цитрусовые содержат большое количество витамина C, который участвует в синтезе нейромедиаторов — норадреналина и серотонина (гормона счастья). Тем не менее, не переедайте, чтобы избежать возможных аллергических реакций.

5. Обычная вода. Недостаток жидкости может привести к сгущению крови и замедлению ее течения, что ухудшает снабжение клеток кислородом и питательными веществами. Даже если человек высыпается, недостаток жидкости может вызывать быструю усталость. Поэтому, испытывая сильную усталость, лучше выпить стакан чистой воды вместо кофе или чая.

