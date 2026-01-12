Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Поправка синоптиков: скорее всего теплые воздушные массы не достигнут Латвии 0 10965

Наша Латвия
Дата публикации: 12.01.2026
LETA
Изображение к статье: Поправка синоптиков: скорее всего теплые воздушные массы не достигнут Латвии

Начавшаяся неделя в Латвии, скорее всего, будет самой холодной с января 2024 года, свидетельствуют прогнозы "Global Forecast System".

Временами ожидаются прояснения и незначительные осадки; больше снега выпадет в ночь на четверг в Курземе и Земгале. Во вторник в основном ожидается безветрие, в последующие дни - юго-восточный ветер от слабого до умеренного.

При ясной погоде температура воздуха местами - преимущественно в восточных краях - может опуститься ниже -20 градусов. На большей части территории страны ночью и днем температура воздуха ожидается в пределах -5...-15 градусов.

В середине недели с запада к Латвии приблизятся более теплые воздушные массы, но, скорее всего, не достигнут Латвии, как сообщалось в предыдущем прогнозе. Кроме того, в конце этой и на следующей неделе в северо-восточной части Европы может усилиться антициклон, который может принести более сильные морозы.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, прошлой зимой температура воздуха в стране ни разу не опускалась ниже -20 градусов, а зимой 2023-2024 годов самый сильный мороз (-29,5 градуса) был зафиксирован 8 января на Даугавпилсской станции наблюдений. В предыдущие годы самый суровый мороз был зафиксирован 17 января 2021 года в Стальгене и составил -31 градус.

Читайте нас также:
#климат #погода #Латвия #прогноз #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
8
3
4
2
3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Закрываются некоторые коммерческие рейсы на участке Резекне-Даугавпилс и Рига-Вентспилс
Изображение к статье: Во вторник в воздухе будет скапливаться загрязнение
Изображение к статье: В Латвии пенсионеры получают больше пенсионерок - на сколько?
Изображение к статье: «Безумие!» Цена на электричество в Латвии за неделю выросла вдвое

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал
Изображение к статье: x.com/AussenMinDE
В мире
2
Изображение к статье: Мэтт Дэймон радикально похудел ради роли Одиссея в новом фильме Кристофера Нолана
Lifenews
1
Изображение к статье: Способы и виды поощрения детей: что важно знать?
Дом и сад
Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео