Многие женщины считают, что потеря чёткости овала лица связана исключительно с возрастом, снижением выработки коллагена или эластина. Но на самом деле причины часто куда прозаичнее — это наши собственные привычки и образ жизни.

Давайте разберёмся, почему меняется форма лица и какие ошибки ускоряют этот процесс.

Осанка — отправная точка всех проблем

Представьте себе картину: голова выдвинута вперёд, спина сутулая, плечи подняты, грудь словно «запала». Именно такая поза запускает целый каскад изменений:

натягиваются мышцы шеи и груди, смещая ткани вниз;

кожа под подбородком теряет упругость, появляется второй подбородок;

линия нижней челюсти перестаёт быть плавной и изящной.

Даже лёгкая сутулость влияет на работу лопаток, а через них — на подъязычные мышцы, которые формируют чёткий контур лица. Плюс напряжённые мышцы шеи и спины сдавливают сосуды, мешают нормальному оттоку крови и лимфы, из-за чего возникает отёчность и птоз.

Вывод прост: без хорошей осанки о красивом и подтянутом овале можно забыть.

Вредные привычки, которые «воруют» чёткий овал лица

Зависимость от гаджетов. Постоянное наклонённое положение головы формирует сутулость и закрепляет «смартфонную осанку».

Неспособность расслабляться. Эмоции и стресс закрепляются в мышцах, создавая скованность. Человек буквально «сжимается в панцирь».

Игнорирование здоровья. Хронические заболевания ЖКТ или органов малого таза заставляют тело принимать защитные позы, из-за чего страдает осанка.

Профессиональная нагрузка. Работа в наклоне (швеи, стоматологи, мастера маникюра, массажисты) ежедневно провоцирует сутулость.

Неправильно подобранное бельё. Слабая поддержка груди ведёт к перегрузке спины и её искривлению. Нарушения артикуляции. Когда мышцы шеи работают вместо лицевых при разговоре или мимике, нагрузка распределяется неправильно и провоцирует изменения в овале.

Слепая вера в косметологию. Липосакция или подтяжка кожи без работы с мышцами и костным каркасом дают лишь временный эффект.

Как вернуть чёткий овал лица

Чтобы восстановить красоту и молодость, нужно подходить к вопросу комплексно:

укреплять мышцы шеи и спины с помощью гимнастики и массажа;

снизить влияние гаджетов — использовать подставки и держать экран на уровне глаз;

учиться снимать стресс (йога, прогулки, медитация, плавание);

подобрать правильный бюстгальтер;

лечить хронические заболевания, чтобы тело не жило «в позе защиты»;

работать над артикуляцией, не напрягая шею во время разговора;

устраивать регулярные паузы, если профессия связана с наклоном.

Путь требует усилий и дисциплины, но результат стоит того: уголки губ поднимаются, овал подтягивается, а лицо вновь приобретает ясность и выразительность.