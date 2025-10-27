Этот элемент занимает четвертое место по объему в организме, уступая только таким мастодонтам как кальций, калий и натрий. Роль магния сложно переоценить, он прямо или косвенно участвует примерно в двух сотнях процессов в теле.

Весь магний в организме уместится в двух столовых ложках. Но роль минерала переоценить сложно. Без него не будет крепкого скелета, сильных мышц и душевного равновесия. Минерал принимает участие в работе всех внутренних органов от головного мозга до мочевого пузыря. В небольших количествах этот элемент присутствует практически в каждой клетке тела. Это нужно для того, чтобы поддерживать баланс воды и растворенных в ней ионов, полноценную работу клеток, функционирование всех тканей и органов.

Есть данные, что до 25% взрослых людей страдают от дефицита магния. Это связано с тем, что мы получаем недостаточный его объем с едой и питьем. Поэтому могут возникать различные проблемы с самочувствием, неприятные симптомы недостатка магния в организме. Уточнить, чем же так важен этот минерал, «Доктор Питер» попросил Елену Грек, аллерголога-иммунолога, гастроэнтеролога.

Значение магния для организма человека

Магний невероятно важен для любого человека. Он дает нам необходимую для жизни энергию, отвечает за состояние опорно-двигательного аппарата. Кроме того, он же помогает поддерживать работу главных систем нашего организма: нервной, иммунной и сердечно-сосудистой.

Магний принимает участие в энергетическом обмене на уровне отдельных клеток и всего организма в целом. Без этого минерального вещества человек бы ощущал постоянную усталость, и не мог бы ничего делать.

Магний необходим для нормального роста костей, развития мышц и координации движений человека. Поддерживая тонус сосудов, он также нормализует артериальное давление и частоту сердечных сокращений.

Для центральной нервной системы главное значение этого минерала состоит в его способности снижать возбудимость нейронов. За счет этого магний помогает контролировать уровень стресса и участвует в важных психических процессах: памяти, мышлении и концентрации внимания.

Наконец, магний является «помощником» инсулина. Содействуя проникновению этого гормона в клетки крови, он регулирует уровень глюкозы.

Признаки дефицита магния: от легких к тяжелым

О нехватке магния в организме, прежде всего, свидетельствуют:

быстрая утомляемость,

трудности с концентрацией внимания,

проблемы с памятью.

Человек начинает страдать от перепадов настроения, внезапных приступов тревоги и раздражения.

Признаком более серьезного дефицита являются:

судороги в мышцах,

онемение и спазмы в руках и ногах,

повышенное артериальное давление,

нарушения сердечного ритма: тахикардия или аритмия.

Стоит отметить, что иногда человек с нехваткой магния может вообще не ощущать никаких негативных проявлений. По крайней мере, пока дефицит не станет критическим. Кроме того, перечисленные симптомы характерны и для других состояний и заболеваний. Поэтому диагностировать недостаток магния может только врач.

Богатые магнием продукты

В среднем нам требуется около 300–400 мг магния ежедневно. Точная суточная доза зависит от возраста и пола человека: у мужчин она выше, чем у женщин. Поддержать естественный баланс этого минерального вещества в организме поможет корректировка рациона.

Одним из самых богатых магнием продуктов считается кунжут. В 100 граммах его семян содержатся 540 мг минерала. Но не каждый готов ежедневно съедать по 100 граммов кунжута.

Высоким содержанием магния также могут похвастаться орехи, особенно кешью и миндаль, семена подсолнечника, гречневая крупа, горох, фасоль и ячмень. Также богаты этим минералом яблоки, бананы и грейпфруты. Наконец, можно смело включать в рацион темный шоколад. На 100 граммов этого лакомства приходится треть суточной дозы магния — 133 мг. Но учтите, что такое количество шоколада каждый день неминуемо скажется на фигуре.

Как восполнить дефицит магния

Корректировку дефицита магния стоит начать с выявления причины проблемы. Успешному усвоению вещества могут препятствовать болезни желудочно-кишечного тракта и прием некоторых лекарственных средств. А иногда магний поступает в организм нормально, но в недостаточном количестве с учетом повышенных расходов. Например, его не хватает, чтобы компенсировать сильный стресс или серьезные физические нагрузки. Такое состояние именуют минимальной обеспеченностью.

Если повысить уровень магния с помощью пересмотра рациона питания не получается, его корректируют лекарственной терапией.

Сегодня на рынке есть большое количество магниевых комплексов и комбинированных препаратов. Например, при повышенном артериальном давлении рекомендуют примем таурата магния, в котором также содержится аминокислота таурин.

В целом пищевые добавки с магнием считаются достаточно безопасными. Однако заниматься самолечением все-таки не стоит. Подбор препарата и расчет дозировки лучше доверить врачу.