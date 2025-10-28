Любимый напиток может приносить гораздо больше пользы, если добавить в него один простой ингредиент. Диетологи уверяют, что лимон превращает кофе в настоящий эликсир стройности.
Большинство женщин не представляют свой день без кофе: он дарит заряд энергии, помогает защититься от болезни Альцгеймера и деменции, снижает риск сахарного диабета 2-го типа и цирроза печени, а также повышает либидо.
Но добавление лимона открывает новые возможности для похудения. Вот чем полезен кофе с лимоном:
- витамин С укрепляет иммунитет и ускоряет борьбу с болезнями;
- нормализует кислотность желудка;
- способствует выведению шлаков и токсинов благодаря мочегонному эффекту;
- ускоряет восстановление клеток и тканей;
- повышает эластичность сосудов;
- активизирует обмен веществ и запускает жиросжигающий эффект.
Важные предупреждения
Не стоит злоупотреблять лимонным кофе. Избыточное употребление может повышать давление, вызывать изжогу, нервозность, тревожность и бессонницу. Также напиток способен повредить зубную эмаль и спровоцировать кариес.
Противопоказания: заболевания желудка, гипертония, аритмия, склонность к аллергическим реакциям, беременность и кормление грудью. Оптимально пить не более 4 чашек в день и после еды — это поможет переваривать пищу и избавляться от тяжести в желудке.
Оставить комментарий