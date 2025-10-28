Baltijas balss logotype
Кофе с лимоном: секретный способ ускорить похудение 0 210

Люблю!
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кофе с лимоном: секретный способ ускорить похудение

Любимый напиток может приносить гораздо больше пользы, если добавить в него один простой ингредиент. Диетологи уверяют, что лимон превращает кофе в настоящий эликсир стройности.

Большинство женщин не представляют свой день без кофе: он дарит заряд энергии, помогает защититься от болезни Альцгеймера и деменции, снижает риск сахарного диабета 2-го типа и цирроза печени, а также повышает либидо.

Но добавление лимона открывает новые возможности для похудения. Вот чем полезен кофе с лимоном:

  • витамин С укрепляет иммунитет и ускоряет борьбу с болезнями;
  • нормализует кислотность желудка;
  • способствует выведению шлаков и токсинов благодаря мочегонному эффекту;
  • ускоряет восстановление клеток и тканей;
  • повышает эластичность сосудов;
  • активизирует обмен веществ и запускает жиросжигающий эффект.

Важные предупреждения

Не стоит злоупотреблять лимонным кофе. Избыточное употребление может повышать давление, вызывать изжогу, нервозность, тревожность и бессонницу. Также напиток способен повредить зубную эмаль и спровоцировать кариес.

Противопоказания: заболевания желудка, гипертония, аритмия, склонность к аллергическим реакциям, беременность и кормление грудью. Оптимально пить не более 4 чашек в день и после еды — это поможет переваривать пищу и избавляться от тяжести в желудке.

Читайте нас также:
#похудение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
