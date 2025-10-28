Любимый напиток может приносить гораздо больше пользы, если добавить в него один простой ингредиент. Диетологи уверяют, что лимон превращает кофе в настоящий эликсир стройности.

Большинство женщин не представляют свой день без кофе: он дарит заряд энергии, помогает защититься от болезни Альцгеймера и деменции, снижает риск сахарного диабета 2-го типа и цирроза печени, а также повышает либидо.

Но добавление лимона открывает новые возможности для похудения. Вот чем полезен кофе с лимоном:

витамин С укрепляет иммунитет и ускоряет борьбу с болезнями;

нормализует кислотность желудка;

способствует выведению шлаков и токсинов благодаря мочегонному эффекту;

ускоряет восстановление клеток и тканей;

повышает эластичность сосудов;

активизирует обмен веществ и запускает жиросжигающий эффект.

Важные предупреждения

Не стоит злоупотреблять лимонным кофе. Избыточное употребление может повышать давление, вызывать изжогу, нервозность, тревожность и бессонницу. Также напиток способен повредить зубную эмаль и спровоцировать кариес.

Противопоказания: заболевания желудка, гипертония, аритмия, склонность к аллергическим реакциям, беременность и кормление грудью. Оптимально пить не более 4 чашек в день и после еды — это поможет переваривать пищу и избавляться от тяжести в желудке.