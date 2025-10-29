Baltijas balss logotype
Необычные способы уборки: продукты из кухни помогут сделать дом чистым

Люблю!
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Необычные способы уборки: продукты из кухни помогут сделать дом чистым

Даже привычные продукты на кухне можно использовать для уборки и дезинфекции дома. От майонеза до кофе — удивительно, насколько эффективны такие методы.

Кофемолка как новая

Чтобы очистить кофемолку или мельничку для специй от остатков продуктов, насыпьте небольшую горсть сырого риса и включите устройство на несколько секунд. Рис впитает остатки и очистит лезвия.

Блеск обуви с помощью банана

Протрите кожурой банана поверхность кожаной обуви — она станет блестящей и ухоженной.

Арахисовое масло против наклеек

Если наклейки или этикетки упорно держатся, смажьте их толстым слоем арахисового масла. Жир размягчит клей, и остатки легко удалятся после нескольких часов воздействия.

Лимон и соль для разделочных досок

Посыпьте доску крупной солью и протрите половинкой лимона. Лимон уничтожит бактерии и неприятные запахи, а соль поможет очистить поверхность. После процедуры хорошо промойте доску и дайте ей высохнуть.

Лук для гриля

Половинку луковицы насадите на вилку и потрите решетку гриля срезанной стороной — это удалит пригоревшие остатки пищи.

Майонез для листьев растений

Нанесите тонким слоем майонез на листья растений с помощью мягкой ткани, чтобы удалить пыль и вернуть им блеск.

Апельсиновые корки для ведра

Чтобы избавиться от неприятного запаха в мусорном ведре, положите на дно апельсиновые или лимонные корки — они придадут свежесть и аромат.

#уборка
