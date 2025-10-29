Отпуск — время перезагрузки. Люди уезжают, чтобы расслабиться и восстановить жизненные силы. Но иногда вы собираете чемодан, и мама вдруг тоже собирает свой, совсем не спросив, хотите ли вы поехать вместе. Она искренне хочет быть с вами, но готовы ли вы к соседству с ней, как в детстве 24/7? Где проходит граница между заботой и нарушением личного пространства, нам рассказала психолог Светлана Воропаева.

Зачем нам нужен отдых

Психика человека работает по принципу напряжение-расслабление, поэтому отдых важен. После него приходят ясные мысли, интегрируется полученный ранее опыт и появляются силы на новое «напряжение», благодаря которому возможны достижения.

«Когда отдых сочетается с поездкой, дополнительно к перезагрузке психики и восстановлению ресурсов тела, появляется возможность напитаться новизной, что дает почву для развития и обновления привычных жизненных сценариев. Так вписывается ли в новый сценарий мама? Нужно ли ее брать с собой?» — поясняет наш эксперт.

Разница между «нужно» и «хочу»

В слове «нужно» таится коварство. Так и хочется спросить: «кому нужно?». Светлана: «Первым делом предстоит заменить слово „нужно“ на „хочу“ и еще раз задать себе вопрос: „Хочу ли я брать маму с собой в поездку?“. Если ответ „нет“, тогда совсем не важно, почему. Правильнее понять, как поговорить с мамой так, чтобы она приняла выбор дочери и не обиделась».

Как правильно говорить «нет»

Будет ошибкой говорить маме, почему ей не стоит с вами ехать. Подсознательно она будет ощущать, что дочь решает за нее, а вообще-то «яйца курицу не учат». Психолог: «Держите фокус на том, почему именно вам хочется поехать одной, и рассказывайте о ваших личных потребностях в тишине и одиночестве без нравоучений и советов».

Если в принципе вам нравится проводить время с мамой, но не в этом раз, предложите ей альтернативный вариант, когда вы еще сможете поехать вместе на отдых. Можно предложить заехать к ней после поездки с сувенирами и сладостями и пообещать никуда не спешить целый вечер.

Однозначное «нет» как признак начала сепарации

Когда ответ «нет» связан с тем, что мама — плохая компания для отдыха, но раз за разом вы едете вместе — проблема глубже. Это незавершенный процесс сепарации взрослой дочери от родителя. Какие бы слова не были подобраны, разговор будет неприятный и, скорее всего, не единственный. «Передоговариваться о правилах игры требует много сил и четких осознаний, как хочется, чтобы было иначе. Предстоит договориться с собой о цене изменений, которую вы в любом случае заплатите, меняя привычные жизненные сценарии», — рассказывает специалист.

Возможно, ваша первая одиночная поездка положит начало непростому сепарационному процессу, который в идеале все должны пройти на этапах взросления.

Если мама совсем не понимает слово «нет»

Если мама совсем не слышит вас и все равно хочет поехать, обижается и взывает к чувству совести — это самый тяжелый вариант развития событий. Но и здесь есть выход. Светлана: «Постарайтесь не включаться в дискуссию, которой нет. Есть манипуляции. Сосредоточьтесь на собственных чувствах и задайте себе вопросы:

Вам проще уступить маме или держать свою позицию „еду одна“?

Вы отдохнете вместе с мамой или отпуск сорвется?

Прямо сейчас вам будет эмоционально дешевле поехать вместе с мамой или вы сумеете сказать твердое „нет“, чтобы точно отдохнуть? Здесь нет правильного или неправильного решения. Есть выбор, который приведет к наименьшим потерям в этой ситуации.

Иногда "нет“ — это „да“

Если ответ на вопрос „хочется ли брать маму в поездку?“ после некоторых раздумий превращается в „да“, поезжайте с мамой. „Иногда "хочу побыть одна“ равно „отстаньте, устала“, а лучше „возьмите меня на ручки“, только признаться стыдно. И в этот момент именно мама хороший компаньон. Взрослость не про то, что „я все сама“, а еще и про умение брать поддержку, когда нужно, и организовывать свой досуг так, как нужно именно вам», — объясняет психолог.

Большая радость, если у взрослой дочери с мамой теплые и дружеские отношения, что и в совместный отпуск можно поехать. А уж если можно договориться, что «встретимся на ужине, раз ты хочешь на пляж, а я к бассейну» — тогда и вовсе счастье.