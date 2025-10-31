Наше тело часто сигнализирует о скрытых проблемах гормонального фона через распределение жиров и форму фигуры. Некоторые типы телосложения напрямую связаны с работой определённых желез и гормонов. Посмотрите на себя — и вы сможете понять, какой гормональный дисбаланс у вас проявляется, а также какие меры помогут нормализовать состояние организма.
Когда ваши железы не работают должным образом, очень сложно избавиться от лишнего веса. Чтобы узнать, какое гормональное нарушение у вас выражено, достаточно взглянуть на свое тело.
Существует 4 основных типа фигуры в зависимости от гормонального нарушения.
1. Адреналиновый тип фигуры
При адреналиновом теле характерны широкие плечи и сильные ноги, а также широкая талия. Обладателям этого типа фигуры сложно похудеть в области живота.
Причины и особенности: Постоянный стресс стимулирует гормон кортизол, из-за которого жир скапливается вокруг живота. Стресс ведет к плохому сну, тревоге, затуманенному мышлению, плохой памяти и лишнему весу. Попытки резкого похудения могут усилить стресс и набор килограммов.
Симптомы:
- Трудности с пробуждением
- Ощущение нехватки дыхания после подъема по лестнице
- Хроническая усталость
- Скопление лишнего веса вокруг талии
- Недостаток энергии
- Горб на шее или в верхней части спины
- Постоянная потребность в кофе
- Задержка воды, обезвоживание
- Тяга к соленым продуктам
- Головокружение при быстром подъеме
- Воспаление, артрит
- Раздражение кишечника
- Аллергии или астма
- Сложности с выполнением повседневных обязанностей
- Проблемы с пищеварением
- Снижение либидо
- Длительное восстановление после болезни или травмы
- Отсутствие радости
- Выраженные симптомы ПМС
- Усиление симптомов при пропуске еды
- Улучшение состояния после вечернего приема пищи
- Ухудшение памяти и продуктивности
Рекомендации по питанию и упражнениям:
- Ограничьте жирную и соленую пищу
- Потребляйте свежие фрукты, молочные продукты, хлеб из цельного зерна
- Интенсивное кардио для сжигания жира в области живота
- Упражнения на пресс: скручивания, подъем ног
2. Щитовидный тип фигуры
Щитовидная железа контролирует обмен веществ. Жир распределяется по всему телу, нередко из-за повышенного эстрогена и замедленной работы щитовидки.
Симптомы:
- Постепенное увеличение массы тела
- Усталость, сонливость
- Бессонница
- Плохая концентрация
- Запоры
- Непереносимость холода
- Выпадение волос, сухость кожи
- Низкая температура тела
- Задержка жидкости
- Высокий уровень холестерина
- Хронические боли и воспаления
Рекомендации по питанию и упражнениям:
- Ограничьте сахар, белую муку, макароны, белый рис
- Включайте яйца, овощи, курицу, рыбу, немного красного мяса
- Простые углеводы заменить на цельные зерна, отказаться от кофеина
- Аэробные и силовые тренировки три раза в неделю
3. Яичниковый / гонадный тип фигуры
Для этой формы характерны узкие плечи и широкие бедра. Дисфункции яичников или гонад приводят к накоплению жира на бедрах и ягодицах, зона галифе.
Симптомы:
- Выраженный ПМС
- Увеличение веса перед менструацией
- Кисты яичников
- Цикличные акне, перепады настроения, усталость
- Бесплодие, приливы, ночная потливость
- Лишний вес у мужчин в виде «пивного живота»
Рекомендации по питанию и упражнениям:
- Предпочтение белковой пище вечером
- Избегать чипсов, жирной и жареной пищи, сахара, кофеина
- Перекусывать фруктами, завтракать
- Упражнения: быстрая ходьба, бег, танцы, тренировки на все группы мышц
4. Печеночный тип фигуры
Характерен выступающий живот при тонких ногах. Печень отвечает за пищеварение, иммунитет и детоксикацию.
Симптомы:
- Туман в голове
- Выступающий живот
- Низкая переносимость жирной пищи
- Отрыжка и вздутие
- Запор, геморрой
- Неприятный запах изо рта
- Боль или напряжение в правом плече
- Раздражительность и перегрев тела
Рекомендации по питанию и упражнениям:
- Ограничьте мясо и рыбу, избегайте жареной и жирной пищи
- Включайте овощи, особенно капусту и листовые
- Кардио: бег, быстрая ходьба, аэробика
- Интервальные и силовые тренировки, йога, пилатес
Источник: pomada.cc
Оставить комментарий