Дата публикации: 31.10.2025
Наше тело часто сигнализирует о скрытых проблемах гормонального фона через распределение жиров и форму фигуры. Некоторые типы телосложения напрямую связаны с работой определённых желез и гормонов. Посмотрите на себя — и вы сможете понять, какой гормональный дисбаланс у вас проявляется, а также какие меры помогут нормализовать состояние организма.

Когда ваши железы не работают должным образом, очень сложно избавиться от лишнего веса. Чтобы узнать, какое гормональное нарушение у вас выражено, достаточно взглянуть на свое тело.

Существует 4 основных типа фигуры в зависимости от гормонального нарушения.

1. Адреналиновый тип фигуры

При адреналиновом теле характерны широкие плечи и сильные ноги, а также широкая талия. Обладателям этого типа фигуры сложно похудеть в области живота.

Причины и особенности: Постоянный стресс стимулирует гормон кортизол, из-за которого жир скапливается вокруг живота. Стресс ведет к плохому сну, тревоге, затуманенному мышлению, плохой памяти и лишнему весу. Попытки резкого похудения могут усилить стресс и набор килограммов.

Симптомы:

  • Трудности с пробуждением
  • Ощущение нехватки дыхания после подъема по лестнице
  • Хроническая усталость
  • Скопление лишнего веса вокруг талии
  • Недостаток энергии
  • Горб на шее или в верхней части спины
  • Постоянная потребность в кофе
  • Задержка воды, обезвоживание
  • Тяга к соленым продуктам
  • Головокружение при быстром подъеме
  • Воспаление, артрит
  • Раздражение кишечника
  • Аллергии или астма
  • Сложности с выполнением повседневных обязанностей
  • Проблемы с пищеварением
  • Снижение либидо
  • Длительное восстановление после болезни или травмы
  • Отсутствие радости
  • Выраженные симптомы ПМС
  • Усиление симптомов при пропуске еды
  • Улучшение состояния после вечернего приема пищи
  • Ухудшение памяти и продуктивности

Рекомендации по питанию и упражнениям:

  • Ограничьте жирную и соленую пищу
  • Потребляйте свежие фрукты, молочные продукты, хлеб из цельного зерна
  • Интенсивное кардио для сжигания жира в области живота
  • Упражнения на пресс: скручивания, подъем ног

2. Щитовидный тип фигуры

Щитовидная железа контролирует обмен веществ. Жир распределяется по всему телу, нередко из-за повышенного эстрогена и замедленной работы щитовидки.

Симптомы:

  • Постепенное увеличение массы тела
  • Усталость, сонливость
  • Бессонница
  • Плохая концентрация
  • Запоры
  • Непереносимость холода
  • Выпадение волос, сухость кожи
  • Низкая температура тела
  • Задержка жидкости
  • Высокий уровень холестерина
  • Хронические боли и воспаления

Рекомендации по питанию и упражнениям:

  • Ограничьте сахар, белую муку, макароны, белый рис
  • Включайте яйца, овощи, курицу, рыбу, немного красного мяса
  • Простые углеводы заменить на цельные зерна, отказаться от кофеина
  • Аэробные и силовые тренировки три раза в неделю

3. Яичниковый / гонадный тип фигуры

Для этой формы характерны узкие плечи и широкие бедра. Дисфункции яичников или гонад приводят к накоплению жира на бедрах и ягодицах, зона галифе.

Симптомы:

  • Выраженный ПМС
  • Увеличение веса перед менструацией
  • Кисты яичников
  • Цикличные акне, перепады настроения, усталость
  • Бесплодие, приливы, ночная потливость
  • Лишний вес у мужчин в виде «пивного живота»

Рекомендации по питанию и упражнениям:

  • Предпочтение белковой пище вечером
  • Избегать чипсов, жирной и жареной пищи, сахара, кофеина
  • Перекусывать фруктами, завтракать
  • Упражнения: быстрая ходьба, бег, танцы, тренировки на все группы мышц

4. Печеночный тип фигуры

Характерен выступающий живот при тонких ногах. Печень отвечает за пищеварение, иммунитет и детоксикацию.

Симптомы:

  • Туман в голове
  • Выступающий живот
  • Низкая переносимость жирной пищи
  • Отрыжка и вздутие
  • Запор, геморрой
  • Неприятный запах изо рта
  • Боль или напряжение в правом плече
  • Раздражительность и перегрев тела

Рекомендации по питанию и упражнениям:

  • Ограничьте мясо и рыбу, избегайте жареной и жирной пищи
  • Включайте овощи, особенно капусту и листовые
  • Кардио: бег, быстрая ходьба, аэробика
  • Интервальные и силовые тренировки, йога, пилатес

Источник: pomada.cc

