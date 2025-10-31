Наше тело часто сигнализирует о скрытых проблемах гормонального фона через распределение жиров и форму фигуры. Некоторые типы телосложения напрямую связаны с работой определённых желез и гормонов. Посмотрите на себя — и вы сможете понять, какой гормональный дисбаланс у вас проявляется, а также какие меры помогут нормализовать состояние организма.

Когда ваши железы не работают должным образом, очень сложно избавиться от лишнего веса. Чтобы узнать, какое гормональное нарушение у вас выражено, достаточно взглянуть на свое тело.

Существует 4 основных типа фигуры в зависимости от гормонального нарушения.

1. Адреналиновый тип фигуры

При адреналиновом теле характерны широкие плечи и сильные ноги, а также широкая талия. Обладателям этого типа фигуры сложно похудеть в области живота.

Причины и особенности: Постоянный стресс стимулирует гормон кортизол, из-за которого жир скапливается вокруг живота. Стресс ведет к плохому сну, тревоге, затуманенному мышлению, плохой памяти и лишнему весу. Попытки резкого похудения могут усилить стресс и набор килограммов.

Симптомы:

Трудности с пробуждением

Ощущение нехватки дыхания после подъема по лестнице

Хроническая усталость

Скопление лишнего веса вокруг талии

Недостаток энергии

Горб на шее или в верхней части спины

Постоянная потребность в кофе

Задержка воды, обезвоживание

Тяга к соленым продуктам

Головокружение при быстром подъеме

Воспаление, артрит

Раздражение кишечника

Аллергии или астма

Сложности с выполнением повседневных обязанностей

Проблемы с пищеварением

Снижение либидо

Длительное восстановление после болезни или травмы

Отсутствие радости

Выраженные симптомы ПМС

Усиление симптомов при пропуске еды

Улучшение состояния после вечернего приема пищи

Ухудшение памяти и продуктивности

Рекомендации по питанию и упражнениям:

Ограничьте жирную и соленую пищу

Потребляйте свежие фрукты, молочные продукты, хлеб из цельного зерна

Интенсивное кардио для сжигания жира в области живота

Упражнения на пресс: скручивания, подъем ног

2. Щитовидный тип фигуры

Щитовидная железа контролирует обмен веществ. Жир распределяется по всему телу, нередко из-за повышенного эстрогена и замедленной работы щитовидки.

Симптомы:

Постепенное увеличение массы тела

Усталость, сонливость

Бессонница

Плохая концентрация

Запоры

Непереносимость холода

Выпадение волос, сухость кожи

Низкая температура тела

Задержка жидкости

Высокий уровень холестерина

Хронические боли и воспаления

Рекомендации по питанию и упражнениям:

Ограничьте сахар, белую муку, макароны, белый рис

Включайте яйца, овощи, курицу, рыбу, немного красного мяса

Простые углеводы заменить на цельные зерна, отказаться от кофеина

Аэробные и силовые тренировки три раза в неделю

3. Яичниковый / гонадный тип фигуры

Для этой формы характерны узкие плечи и широкие бедра. Дисфункции яичников или гонад приводят к накоплению жира на бедрах и ягодицах, зона галифе.

Симптомы:

Выраженный ПМС

Увеличение веса перед менструацией

Кисты яичников

Цикличные акне, перепады настроения, усталость

Бесплодие, приливы, ночная потливость

Лишний вес у мужчин в виде «пивного живота»

Рекомендации по питанию и упражнениям:

Предпочтение белковой пище вечером

Избегать чипсов, жирной и жареной пищи, сахара, кофеина

Перекусывать фруктами, завтракать

Упражнения: быстрая ходьба, бег, танцы, тренировки на все группы мышц

4. Печеночный тип фигуры

Характерен выступающий живот при тонких ногах. Печень отвечает за пищеварение, иммунитет и детоксикацию.

Симптомы:

Туман в голове

Выступающий живот

Низкая переносимость жирной пищи

Отрыжка и вздутие

Запор, геморрой

Неприятный запах изо рта

Боль или напряжение в правом плече

Раздражительность и перегрев тела

Рекомендации по питанию и упражнениям:

Ограничьте мясо и рыбу, избегайте жареной и жирной пищи

Включайте овощи, особенно капусту и листовые

Кардио: бег, быстрая ходьба, аэробика

Интервальные и силовые тренировки, йога, пилатес

