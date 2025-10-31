Еще пару десятилетий назад бронзовый оттенок кожи был писком сезона, символом успеха и отлично проведенного отпуска. Сейчас тренд активно возвращается на подиумы и в повседневную жизнь.

Тем не менее отношение к загару кардинально изменилось. Дерматологи всего мира бьют тревогу, ведь современная мода — это прежде всего мода на здоровье. Так как же добиться красивого тона кожи, не навредив при этом своему организму? Давайте разбираться, опираясь на мнения авторитетных экспертов в области дерматологии.

Вреден ли загар?

Главный посыл, который транслируют такие организации, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Американская академия дерматологии (AAD), однозначен: безопасного загара не существует.

Ультрафиолетовое излучение как солнца, так и соляриев является доказанным канцерогеном для человека. Загар — это прежде всего защитная реакция кожи на повреждение ее ДНК УФ-лучами. Каждый раз, когда вы загораете, вы ускоряете старение кожи, быстрее появляются морщины и пигментные пятна. И, что самое главное, многократно повышаете риск развития меланомы и других видов рака кожи. Так что самый безопасный цвет кожи — это ваш естественный цвет.

Как же быть, если хочется золотистого оттенка?

К счастью, в XXI веке достичь желанного эффекта можно куда более щадящими способами. Вот несколько экспертных рекомендаций, как это сделать.

1. Безопасное солнце: не загар, а защита

Если вы все же планируете проводить время на солнце, делать это нужно с умом. AAD дает следующие универсальные советы:

Используйте солнцезащитный крем широкого спектра действия — SPF 30+ и выше. «Широкий спектр» означает, что крем защищает от обоих типов лучей: UVA, которые вызывают старение, и UVB, приводящих к ожогам. Наносить его нужно за 15 минут до выхода на улицу и обновлять каждые 2 часа, а также после купания или обильного потоотделения.

Ищите тень. Особенно в период с 10 до 16 часов, когда солнце наиболее активно.

Носите защитную одежду. Это могут быть легкие брюки, длинные юбки, рубашки с длинным рукавом. Не забывайте про шляпу с широкими полями и солнцезащитные очки.

Цель этих мер — предотвратить повреждение кожи. Легкий оттенок вы, возможно, получите, но это будет минимальная и менее опасная доза облучения.

2. Лучший друг современной модницы — автозагар

Это, по мнению дерматологов, единственный по-настоящему безопасный способ получить загорелый вид. Современные средства для автозагара ушли далеко вперед от своих предшественников, которые оставляли оранжевые разводы.

Как это работает? Действующее вещество (дигидроксиацетон, DHA) вступает в реакцию с аминокислотами в верхнем слое кожи, создавая временный эффект загара. Этот процесс не затрагивает более глубокие слои и не повреждает ДНК.

Советы по использованию: для ровного тона кожу нужно предварительно хорошо увлажнить и отшелушить. Наносите средство круговыми движениями без сильного нажима. Не забывайте про области между пальцами, локти и колени.

Что выбрать? Формы средств разнообразны: лосьоны, муссы, спреи, салфетки. Посмотрите, какой формат вам будет удобнее наносить.

3. Бронзеры и тональные средства с эффектом загара

Еще одно мгновенное решение для тех, кто хочет выглядеть отдохнувшим здесь и сейчас. Качественные бронзеры, рассыпчатые пудры и тональные основы с теплым подтоном творят чудеса. Они не меняют цвет вашей кожи, а лишь временно окрашивают ее поверхность, смываясь вечером с водой и очищающим средством.

Что в итоге?

Сегодня быть стильной — значит быть осознанной и бережно относиться к себе. Самый безопасный выбор — полюбить свою естественную кожу и защищать ее от солнца. Но, если все-таки хочется получить золотистый оттенок — используйте качественные средства для автозагара, сейчас это самый популярный и одобряемый экспертами метод. А для быстрого варианта для вечера или фото подойдет и мастерски нанесенный бронзер.

Выбирая безопасные альтернативы, вы не просто следуете тренду, вы инвестируете в свое долгосрочное здоровье и красоту. Через пару десятков лет ваша кожа скажет вам «спасибо».