Люблю!
Дата публикации: 01.11.2025
Этот хитрый способ поможет безошибочно узнать, когда лучше лечь спать, чтобы встать бодрой и свежей к определенному часу.

Ты наверняка замечала, что иногда даже после сна в положенные 8 часов ты встаешь на утро совершенно разбитой и будто уже уставшей. Возможно, дело в том, что ты просто не берешь в расчет циклы сна, и будильник начинает трезвонить как раз в момент, когда организм максимально к этому не готов.

Для начала напомним, что за ночь наш мозг проходит сразу через несколько циклов сна, которые всегда развиваются по одному сценарию. Все начинается с поверхностного сна, который перерастает в глубокий, а он, в свою очередь, снова возвращается в поверхностный. Длина каждого такого цикла составляет 90 минут. Следуя этой логике, если ты проснешься в конце одного из таких циклов, то будешь чувствовать легкость в голове и бодрость в теле.

Рассчитать, в какое время тебе лучше лечь спать, чтобы совпасть с этими циклами, поможет простая формула. Самой главной вводной станет время подъема, от которого следует постепенно отнимать по полтора часа.

Чтобы было проще, разберем на конкретном примере. Если тебе нужно встать в 6:30 утра, рассчитай благоприятное время отхода ко сну, отнимая от этой цифры по полтора часа. Таким образом, к 23:00 или 00:30 тебе уже точно нужно лежать в кровати — по крайней мере, если планируешь проснуться в хорошем расположении духа!

Источник: thevoicemag

