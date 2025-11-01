Посуда — привычная часть повседневной жизни, без которой невозможно представить готовку и прием пищи. Однако использование треснутых или надколотых тарелок и кружек может быть не только неэстетичным, но и опасным.

1. Риск травм

Сколы и трещины создают острые края, о которые легко пораниться. Кроме того, мелкие осколки могут попасть в еду или напиток — в этом случае существует опасность повреждения слизистой оболочки рта или желудочно-кишечного тракта.

2. Вымывание свинца из глазури

Некоторые виды посуды покрыты глазурью, содержащей свинец — для придания блеска и прочности. Когда поверхность повреждается, токсичные вещества начинают вымываться в пищу. Регулярное употребление пищи из такой посуды может привести к отравлению свинцом и проблемам со здоровьем.

3. Размножение бактерий и плесени

Микротрещины и сколы — идеальная среда для накопления бактерий и спор плесени. Даже при мытье посуды под горячей водой эти микроорганизмы могут сохраняться и попадать в организм, вызывая отравления и воспаления.

4. Суеверия и приметы

В народных поверьях треснутая посуда символизирует разлад и неудачи. Считается, что еда из такой утвари привлекает негативную энергию, а в доме, где держат битую посуду, могут появляться ссоры и финансовые трудности.

