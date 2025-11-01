Регулярный полезный завтрак помогает нормализовать вес, улучшить пищеварение и укрепить организм. Приготовленный заранее, он также выводит токсины и поддерживает здоровье кожи.
Ингредиенты на один порционный завтрак:
- 2 ст. л. овсянки
- 300 мл обезжиренного йогурта
- 3 шт. чернослива
- 1/3 ч. л. какао-порошка
- 1 ч. л. мелкоизмельчённого льняного семени
Приготовление:
- С вечера: залейте чернослив 100 мл кипятка, накройте крышкой и оставьте на 10 минут.
- В миске смешайте овсяные хлопья, какао и семена льна, залейте йогуртом.
- Слейте воду с чернослива, остудите, нарежьте мелкими кусочками и добавьте к овсяной смеси.
- Накройте крышкой и поставьте в холодильник.
- Утром достаньте за 30 минут до еды — завтрак готов к употреблению.
Ежедневное употребление такого завтрака помогает наладить обмен веществ, улучшает самочувствие и способствует постепенному снижению веса.
Источник: pomada.cc
