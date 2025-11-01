Baltijas balss logotype
Завтрак для здоровья и энергии: как очиститься и похудеть 0 303

Люблю!
Дата публикации: 01.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Завтрак для здоровья и энергии: как очиститься и похудеть

Регулярный полезный завтрак помогает нормализовать вес, улучшить пищеварение и укрепить организм. Приготовленный заранее, он также выводит токсины и поддерживает здоровье кожи.

Ингредиенты на один порционный завтрак:

  • 2 ст. л. овсянки
  • 300 мл обезжиренного йогурта
  • 3 шт. чернослива
  • 1/3 ч. л. какао-порошка
  • 1 ч. л. мелкоизмельчённого льняного семени

Приготовление:

  1. С вечера: залейте чернослив 100 мл кипятка, накройте крышкой и оставьте на 10 минут.
  2. В миске смешайте овсяные хлопья, какао и семена льна, залейте йогуртом.
  3. Слейте воду с чернослива, остудите, нарежьте мелкими кусочками и добавьте к овсяной смеси.
  4. Накройте крышкой и поставьте в холодильник.
  5. Утром достаньте за 30 минут до еды — завтрак готов к употреблению.

Ежедневное употребление такого завтрака помогает наладить обмен веществ, улучшает самочувствие и способствует постепенному снижению веса.

Источник: pomada.cc

#похудение #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
