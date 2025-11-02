Многие из нас, даже не подозревая об этом, формируют привычки, которые постепенно приводят к нарушению симметрии таза.

Представьте себе таз как основу нашего тела, своего рода фундамент, на котором держится весь корпус. Его ровное положение критически важно для здоровья позвоночника, суставов и общего самочувствия. Однако многие из нас, даже не подозревая об этом, формируют привычки, которые постепенно приводят к нарушению симметрии таза. А это может вызывать боли в спине, способствовать неправильной работе коленей и бедер (из-за измененной походки) и повышать риск травм. Расскажем, какие привычки к этому приводят и как исправить смещение тазовых костей.

Как определить асимметрию таза

Симптомы могут проявляться постепенно и поначалу даже не вызывать беспокойства. Вот некоторые признаки, на которые стоит обратить внимание:

Боль в пояснице или бедрах.

Ощущение усталости и тяжести в ногах.

Нарушение походки.

Скованность движений.

Почему возникает асимметрия таза

Причин может быть много, вот некоторые из них:

Физическое развитие — асимметрия может быть связана с особенностями строения костей или мышц. Например, укороченная конечность может вызвать смещение таза. Неправильная обувь — высокие каблуки или плоская подошва обуви могут способствовать развитию асимметрии. Возрастные изменения — с возрастом наши кости становятся менее прочными, суставы теряют эластичность, что тоже может стать причиной изменений в положении таза. Травмы — перенесенные травмы таза, бедра или позвоночника могут привести к нарушению его симметрии. Беременность и роды — гормональные изменения и механическое давление во время беременности и родов могут временно или постоянно влиять на положение таза. Стрессовые ситуации — эмоциональный стресс также влияет на наше тело. Напряжение мышц шеи и плеч может привести к изменению положения таза.

Вредные привычки, способствующие асимметрии таза

Кроме этого, есть и привычки, на которые мы не обращаем внимания, а они сильно влияют на наше тело и в частности, провоцируют его асимметрию. Специалист по адаптивной физической культуре и спорту Ольга Дерендеева-Куртова рассказала, какие наши рутинные навыки сказываются на перекосе тазовых костей.

Сутулиться — одна из возможных причин — слабые мышцы спины. Наш эксперт рекомендует укреплять спину и отдельно работать с осанкой.

Подкладывать одну ногу под ягодицу, когда сидите — постарайтесь отказаться от этого.

Обратите внимание, как вы водите машину — зачастую человек сидит неровно, в полоборота. Например, кладет одну руку на руль, подлокотник или на дверь с открытым окном.

Если вам приходится подолгу стоять, старайтесь не переносить вес только на одну ногу.

«Постарайтесь отказаться от этих привычек и плавно ввести тренировки в жизнь, чтобы исправить или профилактировать асимметрию таза», — советует специалист.

Можно ли исправить асимметрию

Лечение зависит от степени выраженности асимметрии и индивидуальных особенностей организма. Основные методы включают:

Физиотерапию — специальные упражнения помогают укрепить мышцы и восстановить баланс таза. Ортопедические стельки — использование специальных ортопедических изделий помогает компенсировать разницу в длине конечностей. Коррекционную гимнастику — регулярные занятия йогой или пилатесом способствуют улучшению осанки и укреплению мышечного корсета. Изменение образа жизни — правильное питание, отказ от вредных привычек и активный образ жизни положительно влияют на здоровье позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата.

Асимметрия таза — это распространенное явление, которое требует внимания и своевременного лечения. Важно помнить, что забота о своем здоровье начинается с простых шагов: правильной осанки, удобной обуви и регулярных физических упражнений. Будьте внимательны к своему телу и слушайте его сигналы.