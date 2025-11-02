Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как повседневные привычки нарушают симметрию таза и провоцируют боли в спине 0 288

Люблю!
Дата публикации: 02.11.2025
womanhit
Изображение к статье: Как повседневные привычки нарушают симметрию таза и провоцируют боли в спине
ФОТО: Freepik

Многие из нас, даже не подозревая об этом, формируют привычки, которые постепенно приводят к нарушению симметрии таза.

Представьте себе таз как основу нашего тела, своего рода фундамент, на котором держится весь корпус. Его ровное положение критически важно для здоровья позвоночника, суставов и общего самочувствия. Однако многие из нас, даже не подозревая об этом, формируют привычки, которые постепенно приводят к нарушению симметрии таза. А это может вызывать боли в спине, способствовать неправильной работе коленей и бедер (из-за измененной походки) и повышать риск травм. Расскажем, какие привычки к этому приводят и как исправить смещение тазовых костей.

Как определить асимметрию таза

Симптомы могут проявляться постепенно и поначалу даже не вызывать беспокойства. Вот некоторые признаки, на которые стоит обратить внимание:

  • Боль в пояснице или бедрах.

  • Ощущение усталости и тяжести в ногах.

  • Нарушение походки.

  • Скованность движений.

Почему возникает асимметрия таза

Причин может быть много, вот некоторые из них:

  1. Физическое развитие — асимметрия может быть связана с особенностями строения костей или мышц. Например, укороченная конечность может вызвать смещение таза.

  2. Неправильная обувь — высокие каблуки или плоская подошва обуви могут способствовать развитию асимметрии.

  3. Возрастные изменения — с возрастом наши кости становятся менее прочными, суставы теряют эластичность, что тоже может стать причиной изменений в положении таза.

  4. Травмы — перенесенные травмы таза, бедра или позвоночника могут привести к нарушению его симметрии.

  5. Беременность и роды — гормональные изменения и механическое давление во время беременности и родов могут временно или постоянно влиять на положение таза.

  6. Стрессовые ситуации — эмоциональный стресс также влияет на наше тело. Напряжение мышц шеи и плеч может привести к изменению положения таза.

Вредные привычки, способствующие асимметрии таза

Кроме этого, есть и привычки, на которые мы не обращаем внимания, а они сильно влияют на наше тело и в частности, провоцируют его асимметрию. Специалист по адаптивной физической культуре и спорту Ольга Дерендеева-Куртова рассказала, какие наши рутинные навыки сказываются на перекосе тазовых костей.

  • Сутулиться — одна из возможных причин — слабые мышцы спины. Наш эксперт рекомендует укреплять спину и отдельно работать с осанкой.

  • Подкладывать одну ногу под ягодицу, когда сидите — постарайтесь отказаться от этого.

  • Обратите внимание, как вы водите машину — зачастую человек сидит неровно, в полоборота. Например, кладет одну руку на руль, подлокотник или на дверь с открытым окном.

  • Если вам приходится подолгу стоять, старайтесь не переносить вес только на одну ногу.

«Постарайтесь отказаться от этих привычек и плавно ввести тренировки в жизнь, чтобы исправить или профилактировать асимметрию таза», — советует специалист.

Можно ли исправить асимметрию

Лечение зависит от степени выраженности асимметрии и индивидуальных особенностей организма. Основные методы включают:

  1. Физиотерапию — специальные упражнения помогают укрепить мышцы и восстановить баланс таза.

  2. Ортопедические стельки — использование специальных ортопедических изделий помогает компенсировать разницу в длине конечностей.

  3. Коррекционную гимнастику — регулярные занятия йогой или пилатесом способствуют улучшению осанки и укреплению мышечного корсета.

  4. Изменение образа жизни — правильное питание, отказ от вредных привычек и активный образ жизни положительно влияют на здоровье позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата.

Асимметрия таза — это распространенное явление, которое требует внимания и своевременного лечения. Важно помнить, что забота о своем здоровье начинается с простых шагов: правильной осанки, удобной обуви и регулярных физических упражнений. Будьте внимательны к своему телу и слушайте его сигналы.

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как понять, что тело стареет: 5 сигналов, которые нельзя пропустить
Изображение к статье: Лучшие и худшие мужья по знаку зодиака: рейтинг для семейной жизни
Изображение к статье: Если папа старается: 5 способов, которыми хорошие отцы в корне меняют жизнь своих детей
Изображение к статье: Кофе без изжоги: советы гастроэнтеролога по выбору сортов и способов приготовления

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц. Cоцсети.
Lifenews
Изображение к статье: Афганистан - страна прекрасных пейзажей, но со всем остальным хуже. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Знаменитый артист может поставить под удар личную жизнь. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ученые нашли причину появления странных голубых собак в Чернобыле — и это не радиация
В мире животных
Изображение к статье: Кебаб вместо цветов: легендарный цветочный рынок сдался под натиском перемен
Наша Латвия
Изображение к статье: Тип погоды сегодня- какой-то безнадежный
Наша Латвия
Изображение к статье: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц. Cоцсети.
Lifenews
Изображение к статье: Афганистан - страна прекрасных пейзажей, но со всем остальным хуже. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Знаменитый артист может поставить под удар личную жизнь. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео