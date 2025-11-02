Разные виды кофе имеют разный уровень кислотности. Особо кислые сорта могут привести к изжоге. Однако это не повод отказываться от кофе. Рассказываем, как избежать неприятных последствий.

Жжение, дискомфорт в груди, горечь во рту, а порой и тошнота — все это неприятные спутники изжоги, когда желудочный сок попадает на слизистую пищевода. Чаще всего приступы изжоги вызывают продукты, которые усиливают выработку соляной кислоты. В списке — жирные, жареные или острые блюда, майонез, помидоры и томатные соусы, чеснок, лук, газированные напитки, а также цитрусовые.

Кроме того, некоторые исследования показывают, что изжога может возникнуть от кофе.

Во-первых, кофе расслабляет нижний пищеводный сфинктер. Это клапан, который отделяет желудок от пищевода и предотвращает обратный поток кислоты. Когда пищеводный сфинктер расслабляется, желудочному соку легче попасть обратно в пищевод.

Во-вторых, кофе по своей природе кислый продукт. В кофейных зернах содержится более трех десятков различных кислот. Можно сказать, что кислоты — один из самых важных компонентов кофе. Они составляют до 11% массы в зеленых зернах и 6% — в жареных.

Разные виды кофе имеют разную кислотность. Как правило, уровень pH этого напитка варьируется от 4,85 до 5,13.

«Основными кислотами в зеленых кофейных зернах являются хлорогеновая, хинная, лимонная и яблочная. Конкретный состав кислот варьируется в зависимости от множества факторов, таких как вид, сорт, географическое происхождение, высота произрастания и послеуборочная обработка», — говорится в обзоре, опубликованном в издании Food Science.

Итак, если кофе вызывает у вас изжогу, попробуйте придерживаться следующих правил.

Выбирайте более темную обжарку

Во время обжарки кислотный состав кофейных зерен сильно меняется. Хлорогеновая, лимонная и яблочная кислоты разрушаются. Исследования показывают, что зерна темной обжарки содержат баланс химических веществ, которые производят меньше желудочной кислоты, чем зерна средней обжарки.

Попробуйте кофе двойной ферментации

Обычно кофе ферментируют один раз. Однако некоторые производители добавляют вторую ферментацию, которая, как считается, облегчает кофе для желудка, делает напиток менее горьким и кислым.

Добавьте немного молока

Исследование гастроэнтерологов из Тайваня показало, что добавление молока в кофе не вызывает изжогу. Причина в том, что некоторые молочные белки связываются с хлорогеновой кислотой, снижая кислотность напитка.

К тому же кофе выводит из организма кальций, и молоко может компенсировать эти потери.

Пейте холодный кофе

Некоторые кофеварки имеют функцию холодного заваривания. И хотя не все оценят вкус холодного кофе, исследования показывают, что в нем в два раза меньше кислот, чем в горячем напитке.