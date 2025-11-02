Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Врач объяснил, как часто нужно менять нижнее бельё 0 499

Люблю!
Дата публикации: 02.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Врач объяснил, как часто нужно менять нижнее бельё

Несоблюдение простого правила может привести к инфекциям и проблемам с кожей.

То, как часто человек меняет одежду, зависит от климата, традиций и личных привычек. Однако в отношении нижнего белья действуют строгие медицинские рекомендации — и пренебрегать ими опасно для здоровья.

Доктор Джен Кодл напомнила в своём видео в TikTok, что нижнее бельё необходимо менять каждый день. По её словам, многие до сих пор не осознают, насколько важно это правило.

Медик подчеркнула, что редкая смена белья может привести к развитию бактериальных и дрожжевых инфекций, поскольку влага и тепло создают идеальную среду для размножения микробов.

Кроме того, нерегулярная смена белья способна вызвать сыпь, раздражение и экзему, особенно у людей с чувствительной кожей.

Некоторые предметы одежды — например, брюки или свитера — можно надевать несколько раз, но нижнее бельё к ним не относится, напомнила врач.

Источник: tsn.ua

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лучшие и худшие мужья по знаку зодиака: рейтинг для семейной жизни
Изображение к статье: Как повседневные привычки нарушают симметрию таза и провоцируют боли в спине
Изображение к статье: Если папа старается: 5 способов, которыми хорошие отцы в корне меняют жизнь своих детей
Изображение к статье: Кофе без изжоги: советы гастроэнтеролога по выбору сортов и способов приготовления

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц. Cоцсети.
Lifenews
Изображение к статье: Афганистан - страна прекрасных пейзажей, но со всем остальным хуже. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Знаменитый артист может поставить под удар личную жизнь. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ученые нашли причину появления странных голубых собак в Чернобыле — и это не радиация
В мире животных
Изображение к статье: Кебаб вместо цветов: легендарный цветочный рынок сдался под натиском перемен
Наша Латвия
Изображение к статье: Тип погоды сегодня- какой-то безнадежный
Наша Латвия
Изображение к статье: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц. Cоцсети.
Lifenews
Изображение к статье: Афганистан - страна прекрасных пейзажей, но со всем остальным хуже. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Знаменитый артист может поставить под удар личную жизнь. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео