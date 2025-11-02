Несоблюдение простого правила может привести к инфекциям и проблемам с кожей.

То, как часто человек меняет одежду, зависит от климата, традиций и личных привычек. Однако в отношении нижнего белья действуют строгие медицинские рекомендации — и пренебрегать ими опасно для здоровья.

Доктор Джен Кодл напомнила в своём видео в TikTok, что нижнее бельё необходимо менять каждый день. По её словам, многие до сих пор не осознают, насколько важно это правило.

Медик подчеркнула, что редкая смена белья может привести к развитию бактериальных и дрожжевых инфекций, поскольку влага и тепло создают идеальную среду для размножения микробов.

Кроме того, нерегулярная смена белья способна вызвать сыпь, раздражение и экзему, особенно у людей с чувствительной кожей.

Некоторые предметы одежды — например, брюки или свитера — можно надевать несколько раз, но нижнее бельё к ним не относится, напомнила врач.

Источник: tsn.ua