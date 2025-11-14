Baltijas balss logotype
Что будет, если перестать пользоваться дезодорантом

Люблю!
Дата публикации: 14.11.2025
1001sovet
Изображение к статье: Что будет, если перестать пользоваться дезодорантом

Почти каждый человек начинает свой день с дезодоранта. Но что произойдет, если полностью отказаться от него хотя бы на несколько дней или недель?

Как реагирует тело

После отказа от дезодоранта организм проходит короткий адаптационный период. Сначала потовые железы работают активнее, ведь кожа привыкает к естественному процессу терморегуляции без блокировки пор. Из-за этого может появиться ощущение, что вы потеете больше, чем раньше, но это временно.

Через несколько дней микробиом кожи начинает восстанавливаться. Дело в том, что дезодоранты и антиперспиранты часто меняют баланс бактерий в подмышечных впадинах. Без них количество "полезных" бактерий увеличивается, а запах пота постепенно становится менее резким.

Почему появляется запах

Сами по себе пот и кожное сало не имеют неприятного запаха. Его создают бактерии, которые разлагают пот. Если вы перестаете пользоваться дезодорантом, запах может усилиться первые 3-5 дней, пока микрофлора не стабилизируется.

Специалисты советуют в этот период чаще принимать душ, носить натуральные ткани, избегать избытка белковых и острых блюд, они могут усиливать запах тела.

Преимущества отказа

Отказ от дезодорантов дает коже шанс "дышать". Это особенно полезно для людей, у которых после бритья подмышек появляются раздражения или аллергические реакции. Кроме того, многие средства содержат соли алюминия, которые блокируют потовые железы.

Некоторые исследования связывают их с повышенной чувствительностью кожи и гормональными нарушениями, хотя окончательных доказательств пока нет.

Как заменить дезодорант

Натуральной альтернативой могут стать минеральные кристаллы (квасцовая соль), пищевая сода, яблочный уксус или кокосовое масло, они уменьшают размножение бактерий, не блокируя естественное потоотделение. Также эффективно помогают регулярные ванны с отварами ромашки или коры дуба.

#здоровье
Редакция BB.LV
