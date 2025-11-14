Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лосось против курицы: какой источник белка полезнее для здоровья 0 268

Люблю!
Дата публикации: 14.11.2025
1001sovet
Изображение к статье: Лосось против курицы: какой источник белка полезнее для здоровья
ФОТО: depositphotos

Если говорить об источнике нежирного белка, то лосось и курица являются отличными вариантами. Однако многих интересует вопрос, что лучше и полезнее из этих продуктов. Поэтому издание Real Simple спросило зарегистрированных диетологов, которые ответили является ли лосось или курица "лучшим" источником белка, а также объяснили, как понять, какой из них подходит именно вам.

Является ли лосось хорошим источником белка?

Как отметила зарегистрированный диетолог Виктория Уиттингтон, лосось является отличным источником белка и выделяется среди других благодаря полезным для сердца омега-3 жирным кислотам, которые поддерживают здоровье мозга, сердца и суставов.

"Кроме белка, лосось содержит витамин D, витамин B12 и селен, а также полезные для сердца антиоксиданты, такие как астаксантин", - добавила диетолог Кристен Карли.

По ее словам, астаксантин также придает рыбе характерный розовый цвет.

В то же время Уиттингтон заверила, что "лосось является хорошим источником как нежирного белка, так и полезных жиров - чего нельзя сказать о многих других продуктах".

Является ли курица полезным источником белка?

Курица также является отличным источником белка, однако ее точный питательный состав зависит от части тушки. Наименее жирным вариантом является куриная грудка без кожи, заверила Виттингтон.

"Это отличный выбор, если вы хотите увеличить потребление белка без добавления лишних калорий или жира", - добавила диетолог.

Карли согласилась с ней, подчеркнув, что куриная грудка отличается высоким соотношением белка к калориям, что делает ее идеальной для роста мышц и контроля веса.

"По сравнению с лососем, курятина содержит меньше жира и минимальное количество омега-3 жирных кислот, но она обеспечивает значительное количество ниацина, витамина B6, фосфора и селена", - подчеркнула диетолог.

Какой источник белка лучше?

Хотя два источника содержат много белка, лосось все же занимает первое место. По словам Уиттингтон, это связано с тем, что он содержит больше питательных веществ, чем курица. Карли добавила, что лосось имеет более богатый питательный состав, чем белок, ведь он богат полезными для сердца жирами и микроэлементами.

Поэтому если вы выбираете между лососем и курицей, а питание является для вас приоритетом, есть несколько факторов, которые стоит учесть.

"Если вы хотите поддержать здоровье сердца или уменьшить воспаление, употребляйте лосось несколько раз в неделю. Если же вы ищете нежирный вариант, который можно легко добавить в блюда, куриная грудка - отличный выбор", - отметила Уиттингтон.

В таком случае также стоит учитывать свои кулинарные потребности и предпочтения, поскольку это тоже имеет значение.

"Например, если вы хотите использовать цитрусовые и травы, лосось - отличный выбор, поскольку он хорошо сочетается с этими ингредиентами", - добавила Виттингтон.

Кроме того, лосось прекрасно подходит для блюд средиземноморской кухни. Однако если вам нужно что-то более универсальное для различных блюд, курица и ее мягкий вкус могут стать отличным выбором.

"В конце концов, разнообразие является ключевым фактором. Употребление лосося и курицы вместе с растительными белками поможет вам получить широкий спектр питательных веществ, необходимых вашему организму", - заверила диетолог.

Читайте нас также:
#полезная еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Папина дочка, мамин сынок: как схожесть с родителями влияет на отношение семьи к ребенку
Изображение к статье: 5 советов, которые могут навредить вашему психическому здоровью
Изображение к статье: Грипп: что нельзя делать во время болезни — советы врачей
Изображение к статье: Кружится голова? Врачи объяснили, когда это тревожный симптом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео