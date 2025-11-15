Baltijas balss logotype
Ладан, амбра, ваниль: какие парфюмерные ноты лучше раскрываются на морозе

Люблю!
Дата публикации: 15.11.2025
womanhit
Изображение к статье: Ладан, амбра, ваниль: какие парфюмерные ноты лучше раскрываются на морозе

Зимой кожа и воздух становятся другими, и вместе с ними меняется звучание парфюма. Мороз делает композиции плотнее и глубже, усиливает стойкость, но «съедает» легкие акватические и зеленые ноты. В холоде особенно красиво раскрываются теплые, пряные и древесные аккорды, которые работают как кашемировый шарф: укутывают, согревают и дают спокойный, благородный шлейф. О том, какие ноты искать в духах, рассказала коллекционер парфюмов Наталья Насонова.

Пряные и гурманские аккорды

На морозе специи буквально зажигаются, становятся ярче изнутри. «Корица, кардамон, имбирь, гвоздика и мускат создают ощущение внутреннего тепла и держатся ближе к коже, не расползаясь в резкое облако. Хороший прием — наносить такие ароматы на теплые зоны под шарфом и дать им пять минут „подышать“ в помещении, чтобы специи раскрылись мягче и объемнее», — объясняет эксперт.

Ваниль, мед и амбра

Сладость в холоде звучит не приторно, а сливочно и уютно. Ваниль, бобы тонка, мед, бензоин и амбра создают эффект завтрака с теплым молоком и пряниками. Эти ноты особенно хороши в более высокой концентрации, потому что холод замедляет испарение. Для стойкости стоит увлажнить кожу нейтральным кремом и продублировать один распыл на подкладку шарфа или пальто, избегая светлых тканей.

Кожа и древесные ноты

Мороз подчеркивает бархатистость кожи и чистоту дерева. «Замша, кедр, сандал, ветивер и сухие мхи дают характерный и красивый шлейф без тяжести. Такие композиции уместны днем и вечером, хорошо сочетаются с шерстяными фактурами и теплыми тканями. Если хочется большей глубины, поверх древесной базы можно добавить каплю пряного масла на запястья», — советует специалист по парфюмам.

Смолы и ладан

Смолистые ноты в холоде становятся прозрачнее и медитативнее. Ладан, мирра, лабданум и опопонакс дают ощущение тихого тепла, словно огонь в камине. Эти ароматы лучше наносить точечно и ближе к телу, чтобы шлейф оставался камерным. Подойдут для вечерних прогулок и спокойных встреч, когда хочется создать атмосферу тишины и внутреннего равновесия.

Фрукты и «глинтвейновый» аккорд

Зимой неожиданно хорошо звучат спелые фрукты и мотивы красного вина. Вишня, слива, черная смородина, груша и оттенки пряного сиропа в холоде теряют резкость и становятся бархатнее. Такой контраст с морозным воздухом дарит живость и хорошее настроение. Чтобы композиция не ушла в липкую сладость, сочетайте фруктовые ноты с древесной или смолистой базой и наносите умеренно.

#красота
