Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

5 типов снов: как отличить обычное видение от пророческого 0 297

Люблю!
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: 5 типов снов: как отличить обычное видение от пророческого

Сны — это не просто случайные картинки, которые вы видите ночью. Каждое видение выполняет свою задачу: расслабляет, показывает скрытые желания или предупреждает о грядущих событиях.

1. Сны-желания

Отражают ваши внутренние потребности и тайные желания. Часто появляются символы, связанные с вашими стремлениями — например, сексуальные или материальные. Даже если сюжет неявный, подсознание компенсирует то, чего не хватает в жизни.

Пример: видеть сочные фрукты, животных или романтические сцены.

2. Сны об отдыхе

Проявление потребности расслабиться и восстановить силы. Эти сны показывают, что организм и психика нуждаются в передышке.

Пример: полеты над облаками, отдых на море, пирожные во сне, когда вы на диете.

3. Сны-разрядка (кошмары)

Позволяют психике избавиться от стресса и негативных эмоций. Хотя они тревожные, после них вы часто просыпаетесь с ощущением лёгкости.

Пример: погони, нападения, опасные ситуации с близкими.

4. Сны-сериалы (повторяющиеся)

Возникают, когда есть нерешенные внутренние конфликты. Сюжет может меняться, но основной мотив повторяется. Подсознание пытается обратить внимание на проблему, чтобы вы осознали её и нашли решение.

Примеры: сны про экзамены, опоздания, недоразумения на работе.

5. Предупреждающие и пророческие сны

  • Предупреждающие: сигнализируют о грядущих трудностях или ошибках. Часто требуют внимательности и изменения поведения наяву.
  • Пророческие (вещие): редкие сны, события которых потом сбываются. Отличаются яркими, «кинематографичными» образами, последовательностью событий и цветностью. Часто пробуждают среди ночи и оставляют яркие воспоминания.

Как отличить вещий сон:

  1. Цветные и живые сцены.
  2. Четкий, последовательный сюжет.
  3. Ощущение важности — сон хочется запомнить.
  4. Часто пробуждает среди ночи.
Читайте нас также:
#сонник
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Папина дочка, мамин сынок: как схожесть с родителями влияет на отношение семьи к ребенку
Изображение к статье: 5 советов, которые могут навредить вашему психическому здоровью
Изображение к статье: Грипп: что нельзя делать во время болезни — советы врачей
Изображение к статье: Кружится голова? Врачи объяснили, когда это тревожный симптом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео