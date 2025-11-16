Вязкость крови может повышать риск развития серьезных заболеваний, угрожающих здоровью и жизни. Можно ли разжижать кровь без использования медикаментов?

Одно из ключевых свойств крови — ее реологические характеристики, то есть текучесть, способность свободно перемещаться по сосудам. Если такие свойства нарушаются, то повышается вероятность образования тромбов. Врач-терапевт, кардиолог и гастроэнтеролог Александр Осташков делится рекомендациями, как можно разжижать кровь без применения лекарств.

Что такое текучесть крови

Текучесть крови определяется несколькими факторами. На ее реологические свойства влияют общий уровень гидратации, физическая активность и наличие определенных заболеваний, таких как нарушение свертываемости крови, атеросклероз, грипп, тяжелые формы ОРВИ, болезни печени и почек, обезвоживание, длительный прием некоторых лекарств, а также употребление никотина и алкоголя.

Когда кровь становится слишком вязкой, необходимо принимать меры для ее разжижения. В противном случае повышается вероятность развития тромбов и ряда сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты. Среди предрасполагающих факторов к этому состоянию могут быть сахарный диабет и хронический стресс.

Тревожные симптомы

Иногда сложно самостоятельно заподозрить наличие проблем с вязкостью крови, так как долгое время они могут оставаться не диагностированными и существовать без выраженных симптомов. Часто диагностика происходит случайно, во время планового медицинского осмотра. Обращайте внимание на следующие тревожные симптомы:

частые головные боли;

хроническая усталость;

одышка и учащенное сердцебиение;

изменение оттенка кожи (синюшность);

повышенная чувствительность к холоду и холодные конечности.

Тем не менее только врач может точно определить необходимость в мерах по разжижению крови. В некоторых случаях специалист рекомендует придерживаться рекомендаций по питанию и образу жизни, а также рассмотреть другие способы поддержания реологических свойств крови. Каждый из этих пунктов требует детального внимания.

1. Коррекция питания

Соблюдение принципов правильного питания — один из эффективных методов поддержания нормальной текучести крови. Существуют продукты, которые обязательно следует включать в рацион, поскольку они помогают поддерживать функции крови и ее реологические свойства, а также предотвращают возможные негативные последствия.

В рационе должно быть как можно больше продуктов — источников жирных кислот омега-3. Например, жирные сорта рыбы (лосось, скумбрия), а также орехи и семена. Полезные жиры способствуют снижению уровня плохого холестерина, дополнительно улучшая текучесть крови.

В рационе должны быть фрукты и овощи, в которых содержится витамин Е. У этого нутриента множество полезных свойств. Он относится к числу антиоксидантов, а также антикоагулянтов. Источники витамина: авокадо, киви, помидоры, шпинат и брокколи. Полезны и овощи с высоким содержанием салицилатов — веществ, препятствующих образованию тромбов: огурцы, помидоры, абрикосы, красный виноград, а также некоторые цитрусовые.

Кроме полезных продуктов есть и те, количество которых нужно ограничить из-за их способности повышать вязкость крови. Например, красное мясо, сладости и фастфуд.

2. Питьевой режим

Кровь состоит из форменных элементов крови и плазмы — жидкости. Поэтому питьевой режим играет ключевую роль в поддержании нормальной текучести крови. Рекомендовано употреблять около 1,5-2 литров жидкости в день. Это общие цифры, нужно учитывать уровень физической активности, погодные условия, возраст, состояние здоровья.

Однако важно учитывать, какие жидкости можно и нужно пить. Например, чай, особенно зеленый, и натуральные соки поддерживают текучесть крови за счет содержания некоторых полезных веществ. А напитки с высоким содержанием сахара и кофеина — наоборот, так, как обладают мочегонным действием и могут способствовать обезвоживанию.

3. Активный образ жизни

Снижать риски тромбоза можно при помощи регулярной физической активности. Речь не идет о тяжелых физических нагрузках в зале. Достаточно практиковать быструю ходьбу, плавание или йогу. Главное — регулярность. Такие нагрузки улучшают кровообращение, укрепляют сердечно-сосудистую систему. В неделю нужно примерно 150 минут физической активности средней интенсивности.

Общее количество можно разбить на несколько занятий — например, 30 минут в день, пять дней в неделю. В программу тренировок должны входить кардио- и силовые нагрузки, которые способствуют укреплению мышц и улучшению обмена веществ.

5 продуктов, которые сгущают кровь

алкоголь,

рафинированный сахар,

бананы,

гречиха,

жирная пища.

Что-то следует просто ограничить, а что-то нужно полностью исключить из своего рациона.

7 продуктов, которые при таких проблемах необходимы для поддержания здорового состояния

1. Клюква

Очень кислая и очень полезная ягода отлично помогает со снятием воспалений и поддерживает сосуды. Сахар испортит ее качества, поэтому морс из клюквы должен быть полностью натуральным. Также можно украсить ею кашу.

2. Имбирь

Острая штучка не только разжижает кровь, но также стимулирует кровообращение. Его можно добавлять в чай или в блюда — но знайте меру. Это непростой продукт.

3. Гранат

Эластичность сосудов — это то, ради чего стоит покупать и есть гранат. Кроме того, этот фрукт спасает от тромбоза. Есть его нужно в сыром виде, просто так или как часть блюда, например, салата.

4. Тыквенные семечки

Их польза, кажется, неисчерпаема. Вот и для разжижения крови семена тыквы придутся очень к месту. В них содержится витамин Е, который тоже спасает от образования тромбов. Есть их нужно сырыми, можно добавлять в блюда.

5. Перловка

Клетчатка и витамины группы В — перловка очень полезна и сама по себе. Перловые каши и супы с перловой крупой — не только поможет здоровью, но еще и вкусно.

6. Свекла

Просто отлично разжижает кровь и чистит сосуды, нормализует давление и способствует налаживанию кровообращения. Свеклу сложно переоценить. Кроме этого она, так же, как и гранат, повышает эластичность сосудов, однако добыть ее гораздо проще. Лучше всего есть ее в свежем виде, но и вареная либо печеная она тоже сгодится.

7. Чеснок

Последний он только по списку, но по значению его можно ставить на самое первое место. Так, как он, на понижение свертываемости крови не нацелен ни один продукт из перечисленных. Как следствие, чеснок также понижает давление.

Поддержание нормальной текучести крови — это важная задача для каждого, особенно для тех, у кого есть семейная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Придерживайтесь принципов правильного питания, режима питья и регулярно занимайтесь спортом — все это поможет достичь этой цели без применения медикаментов. Все же важно регулярно посещать врача для профилактических осмотров и скрининговых обследований — это поможет своевременно выявить проблемы и начать лечение.