Казалось бы, зима — время темных пальто, мягких фактур и бесконечного серого, но в сезоне 2026 дизайнеры сделали ставку на один выразительный элемент, который буквально перезапустил представление о том, как мы носим принты. Тренды зима 2026 прославляют игры в аутфитах, когда есть место и смелости, и иронии. Среди всех модных трендов зимой выделяется один: его заметили на показах Miu Miu, Valentino, Schiaparelli, и с тех пор он не отпускает умы модных обозревателей.*

Клетка. Да, та самая, которую совсем недавно многие считали скучной, слишком школьной или даже старомодной: сегодня она снова на пике и на подиумах, только уже в обновленной дизайнерской версии. Изучайте, как носить один из главных орнаментов зимы 2026.

Почему клетка снова в моде

История тренда уходит далеко, и не только к Burberry, но и к британскому панку, 90-м и классическим формам академической моды. Именно на этом стыке и рождается интерес: клетка как будто и знакома, и может выглядеть неожиданно. Например, на подиумах она обрела новый тон — графичный, ироничный и даже немного наивный.

Клетка работает как акцент: в ней стало меньше «шотландской» разбросанности и больше продуманной геометрии.

Показ Valentino представил клетку в строгих силуэтах и даже на вечерних платьях, Miu Miu в духе школьной формы, но в неожиданном прочтении с теплыми кардиганами, укороченными жакетами и гольфами. У Schiaparelli клетка стала частью арт-объекта: асимметричные крои, ручная вышивка и перфорация завораживают.

Но итог все равно один: принт, который долго считался скучным, стал новой площадкой для эксперимента.

Как адаптировать тренд под себя

Не обязательно сразу покупать клетчатое пальто или брюки: начните с аксессуаров. Платок в крупную клетку, шарф или перчатки уже дадут нужный код: для более уверенных подойдут юбки и платья, особенно в нейтральных цветах (серый, темно-синий, карамельный). Такие сочетания предлагают дизайнеры в сезоне зима 2026.

Если вы боитесь выглядеть старше с принтом клетка, выбирайте минималистичный крой: простое платье-футляр в клетку, жакет прямого силуэта или рубашка-оверсайз в мягкой фланели актуальны, удобны и не перегружают образ. А если хотите акцент, играйте на контрасте: клетка плюс кожа, клетка плюс деним или клетка в сочетании с неоном.

Что стоит добавить в гардероб зимой 2026

Клетчатый шарф XXL как у моделей на показах: носим небрежно перекинутым или оборачиваем несколько раз — главное, чтобы он выглядел заметно.

Юбка миди в графичную клетку: выигрышно смотрится в сочетании с сапогами на каблуке и объемным свитером.

Блейзер в теплой бежево-коричневой гамме : как отсылка к винтажу, но с современным кроем.

Клетчатые колготки или носки: тренд для смелых, но именно такие детали часто делают образ.

Платье-трапеция в черно-белую клетку: классика с ретро-ноткой, но сегодня ее носят с казаками или грубыми ботинками.

Пожалуй, именно поэтому клетка переживает не просто очередной модный подъем, а настоящую смену статуса: из условно классического принта она превращается в универсальный конструктор аутфита. Сегодня клетку носят и в офис, и на вечеринку, и в аэропорт — все зависит от подачи.

А значит, самое время найти именно вашу формулу: может, это будет клетчатая юбка с мото‑курткой, пиджак поверх худи или строгое пальто с контрастными гольфами.

