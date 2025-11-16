Потерять работу всегда неприятно, особенно если фраза «Вы уволены» прозвучала для вас как гром среди ясного неба. Однако нужно понимать, что подобное решение никогда не принимается в одночасье, а значит, тревожные звоночки прозвучали гораздо раньше.

О том, какие признаки указывают на то, что вас собираются уволить, рассказывает наш эксперт Валерия Доманская, карьерный консультант.

Как понять, что вас хотят уволить

1. Работы становится меньше — причем только у вас

Если вы заметили сокращение привычного объема обязанностей — не спешите радоваться. Это опасная тенденция, которая нередко свидетельствует об определенном решении руководства. Особенно если часть ваших непосредственных функций и задач временно перераспределили между остальными коллегами.

Практически всегда указанный «симптом» указывает на то, что начальство планирует скорое расставание с сотрудником. В подобной ситуации самому работнику лучше спокойно прояснить свое положение в организации.

2. Критики поступает больше — и опять преимущественно в ваш адрес

Одновременно с первым пунктом может проявляться и другой момент — работы стало меньше, а вот критических замечаний заметно прибавилось. Руководство теперь постоянно недовольно вашими профессиональными действиями и даже придирается к вещам, которые раньше никогда не нервировали (смех в офисе, опоздание на минуту-другую после обеда, яркий макияж и так далее).

Если вы отмечаете резкое увеличение контроля в свой адрес, постоянные проверки собственной работы на пригодность и резкий тон начальства — вероятно, что дело идет к увольнению.

3. В коллективе к вам стали относиться иначе

Не секрет, что в коллективе любые новости распространяются со скоростью света. Именно поэтому коллеги вполне могут быть в курсе решений, которые только запланированы руководством. Это знание нередко отражается в их поведении, например, намеках, наводящих вопросах или разговорах, куда вас вдруг перестали приглашать.

Изменения в привычном социальном взаимодействии — тревожный звоночек, наводящий на серьезные размышления о дальнейшем будущем сотрудника в конкретной организации.

4. Исключение из активной профессиональной среды и неформальных мероприятий

Если с вами уже мысленно попрощались, то обычно исключают из активности — как трудовой, так и социальной. Сотрудника, которого собираются уволить, обычно больше не зовут на планерки, совещания, конференции, а также перестают интересоваться его идеями и задумками.

На уровне коллектива вас тоже могут отодвинуть на задний план — не приглашать на внерабочие встречи и не обсуждать надвигающиеся праздники и корпоративы.

5. Предложение взять отпуск — это не всегда хорошо

Иногда руководство предлагает сотруднику уйти в отпуск, планируя его уволить. Такую просьбу со стороны начальства всегда необходимо объективно оценить. Во-первых, предложение взять отпуск говорит о том, что в организации прекрасно справляются и без вас — и это плохо.

Во-вторых, подобным приемом руководство может стараться упростить себе процедуру увольнения. Иногда данный момент лишь говорит о стремлении внимательного работодателя дать уставшему сотруднику возможность отдохнуть, но такие случаи на практике довольно редки.

Если у вас возникли сомнения — вызовите руководство на честный разговор. В некоторых случаях такое решение позволяет не только прояснить ситуацию, но и даже изменить ее, а в других — становится поводом для обновления резюме и поиска новой работы.

the-day