Термин «кушонинг» (от англ. «cushioning», — «подушечка») может казаться экзотическим, но на деле многие оказывались в таком положении. Он обозначает ситуацию, когда один из партнеров, находясь в отношениях, параллельно держит наготове других людей — на случай, если основные отношения потерпят крах. Это не всегда открытые измены: скорее мягкое планирование выхода, эмоциональная страховка, на случай если все закончится. Распознать такие сигналы полезно: лучше увидеть проблему раньше, чем получить сюрприз. Психолог Радмила Бакирова рассказала, на что обратить внимание.

На связи «друг-приятель»

Если партнер постоянно поддерживает связь с кем-то, кого вы не знаете, и оправдывает это так, будто ничего серьезного не происходит, стоит задуматься. Он может писать «другу детства», «бывшей» или «новой знакомой», вести с ними легкий флирт и при этом говорить, что ему просто скучно вдвоем с вами, но ничего такого, совсем ничего. Такая связь работает как подушка безопасности: если отношения с вами начнут шататься — уже есть кто-то, с кем можно позже встретиться. Важно не обвинять, а простым вопросом прояснить: что за статус у этого человека и какие у него ожидания.

Очередь из вариантов

Когда партнер рассказывает о прошлых увлечениях слишком подробно и сопровождает это словами «она не для серьезных отношений», это может быть визуальным рядом запасных карт. «Он не просто вспоминает, а как будто готовит список „на всякий случай“. Важно: обсуждать не то, что было с ним раньше, а равновесие конкретно с вами. Вы вправе спросить: чувствует ли он честно себя в ваших отношениях или постоянно держит запасные опции на стороне», — подчеркивает эксперт.

Эмоциональная дистанция

Кушонинг часто сопровождается внутренней закрытостью — партнер все время на связи, но его внимание лишь частично в ваших отношениях. Он говорит: «люби меня, но не сильно, и не привыкай», или «мне нужно пространство». Такая дистанция — предупреждение: он не вкладывается полностью, оставляя себе выход. Если вы заметили, что за всеми его планами часто стоит «я пока еще не уверен» — это повод поговорить. Настоящие отношения не терпят мелких сомнений, хотя они на разных этапах могут быть у всех.

Неопределенность с планами

Если вы спрашиваете о будущем, а в ответ слышите нечто невразумительное с мычанием — это не случайность. «Партнер, который удерживает запасной вариант, не готов всерьез планировать с вами, будь то отпуск, совместная жизнь, инвестиции — все это либо отложено, либо обсуждается теоретически. Когда настает момент делать шаг — он меняет тему. Если же вы заметили, что он по-настоящему заинтересован в вашем времени и будущем, это подтверждение его вовлеченности», — говорит психолог.

Избегание вопросов о серьезных моментах

Когда вы говорите о серьезном — например, хотите выяснить, что для него отношения, где он видит вас как пару через год, а партнер меняет тему или предлагает не загоняться. Это может быть знаком: он в принципе хочет, чтобы все шло, но без важных обязательств. Подушка безопасности — не факт переписки или встречи с кем-то еще, а именно вот эта его позиция: если что, я ничего не теряю. Если же он открыто и спокойно говорит про верность и совместное будущее — это другой уровень.

«Кушонинг не всегда равен измене — это чаще сомнение, неготовность и страх вложиться в отношения равноправно. Если вы распознали вышеописанные сигналы, важно говорить: не обвинять, а выяснить, готовы ли вы быть первым вариантом, а не опцией. В здоровых отношениях не должно быть запасных карт (да еще и крапленых) — там есть только вы двое», — подытоживает специалист по отношениям.