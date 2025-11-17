Baltijas balss logotype
Опасные амулеты, которые лучше не привозить из путешествий

Люблю!
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Опасные амулеты, которые лучше не привозить из путешествий

Многие туристы увлекаются покупкой экзотических сувениров, не подозревая, что некоторые из них могут нести опасную энергетику. Таинственные талисманы способны влиять на здоровье, финансы и атмосферу дома.

1. Ларец-медальон (Индия, Непал)

  • Часто украшен кораллом, бирюзой или сердоликом.
  • Предназначен для отпугивания злых духов, но внутрь иногда помещают мощи умерших родственников.
  • Последствия: потеря энергии, болезни, плохое самочувствие.

2. Двойник врага (Африка)

  • Идолы могут быть изображением конкретного умершего человека.
  • Душа умершего «поселяется» в фигурке, если она попадает в чужие руки.
  • Последствия: негативная энергетика, возможные несчастья для владельца.

3. Капризный идол (Юго-Восточная Азия, Тибет)

  • Металлическая фигурка, иногда с закрытым дном и таинственными символами.
  • Используется в ритуалах для наведения вреда на врага.
  • Последствия: «бурная» энергия, требующая внимания и поклонения.

4. Шаманские талисманы (Африка, языческие страны)

  • Изготовлены из костей, перьев, меха и шерсти животных.
  • Неизвестно, в каких ритуалах использовались.
  • Последствия: возможно, отрицательное воздействие, порча или одержимость.

5. Тролли (Скандинавия)

  • Даже маленькие игрушки могут нести негативную энергию.
  • В легендах тролли считаются злобными существами, слово «тролль» связано с колдовством.
  • Последствия: несчастья и неприятности, особенно если фигуры ставят напротив зеркала или держат вместе.

Как нейтрализовать «опасный» амулет

  1. Самый простой способ — выбросить.
  2. Если жалко расставаться, соблюдайте баланс «добрых» и «злых» символов.
  3. Не позволяйте фигуркам с глазами смотреть друг на друга или отражаться в зеркале.
  4. Прикасайтесь к ним как можно реже и осторожно.
  5. Обращайтесь с изображениями людей уважительно: не роняйте и не ломайте их.
#эзотерика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
