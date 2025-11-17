Многие туристы увлекаются покупкой экзотических сувениров, не подозревая, что некоторые из них могут нести опасную энергетику. Таинственные талисманы способны влиять на здоровье, финансы и атмосферу дома.
1. Ларец-медальон (Индия, Непал)
- Часто украшен кораллом, бирюзой или сердоликом.
- Предназначен для отпугивания злых духов, но внутрь иногда помещают мощи умерших родственников.
- Последствия: потеря энергии, болезни, плохое самочувствие.
2. Двойник врага (Африка)
- Идолы могут быть изображением конкретного умершего человека.
- Душа умершего «поселяется» в фигурке, если она попадает в чужие руки.
- Последствия: негативная энергетика, возможные несчастья для владельца.
3. Капризный идол (Юго-Восточная Азия, Тибет)
- Металлическая фигурка, иногда с закрытым дном и таинственными символами.
- Используется в ритуалах для наведения вреда на врага.
- Последствия: «бурная» энергия, требующая внимания и поклонения.
4. Шаманские талисманы (Африка, языческие страны)
- Изготовлены из костей, перьев, меха и шерсти животных.
- Неизвестно, в каких ритуалах использовались.
- Последствия: возможно, отрицательное воздействие, порча или одержимость.
5. Тролли (Скандинавия)
- Даже маленькие игрушки могут нести негативную энергию.
- В легендах тролли считаются злобными существами, слово «тролль» связано с колдовством.
- Последствия: несчастья и неприятности, особенно если фигуры ставят напротив зеркала или держат вместе.
Как нейтрализовать «опасный» амулет
- Самый простой способ — выбросить.
- Если жалко расставаться, соблюдайте баланс «добрых» и «злых» символов.
- Не позволяйте фигуркам с глазами смотреть друг на друга или отражаться в зеркале.
- Прикасайтесь к ним как можно реже и осторожно.
- Обращайтесь с изображениями людей уважительно: не роняйте и не ломайте их.
