После нескольких лет повального увлечения идеальными чертами, глянцем и фильтрами соцсетей к нам вернулась мода на естественность. Принимая и любя себя, мы хотим видеть в зеркале не отретушированный образ, а себя настоящую, живую. Сегодня бьюти-рутина — это не про то, как замаскировать, а как сохранить здоровье, свежесть и естественную красоту. Какие привычки помогут в этом, рассказала Валерия Алифанова — врач-косметолог, хирург, автор курсов для косметологов.

1. Минимализм в уходе: меньше средств — больше пользы

Согласитесь, обилие всевозможных тюбиков и баночек на полке в ванной способно вызвать чувство тревоги. И уход за собой — уже не в удовольствие, он воспринимается как тяжкий труд. Сегодня женщины все чаще отказываются от перегруженной бьюти-рутины и выбирают несколько надежных средств, которые действительно работают.

«Базовый уход остается простым: мягкое очищение, увлажнение и защита от солнца. Осенью и зимой к этому добавляют питание и восстановление защитного барьера. Популярна косметика с витамином C, пептидами, гиалуроновой кислотой, скваланом, пробиотиками и ниацинамидом. SPF — обязателен, независимо от времени года», — рассказывает эксперт.

Такая система не только экономит время, но и помогает коже «дышать», снижает риск раздражений и повышает ее устойчивость к стрессам. Все больше брендов делают ставку на экологичные упаковки, чистые формулы и понятные составы — это часть новой культуры осознанной красоты.

2. Макияж, который дышит

Тренд на естественность коснулся и макияжа. Чистая кожа становится новым символом роскоши: все меньше маскирующих средств, все больше ухода, выдерживающего проверку временем.

«На смену плотным тональным кремам, контурингу и матовым финишам пришли флюиды и тинты с эффектом „второй кожи“ — легкие текстуры, которые подстраиваются под тон лица и сохраняют его живость», — говорит эксперт.

No-makeup макияж, или эффект «без макияжа», стал не просто модным образом, а проявлением уверенности в себе. Естественные брови, немного румян, прозрачный блеск на губах — и лицо выглядит свежим, отдохнувшим и настоящим.

Главный секрет — не слой косметики, а уход, который создает здоровое сияние изнутри.

3. Современная косметология: естественный результат без перегрузки

Косметологические процедуры перестали быть способом «переделать» лицо. Главный запрос сегодня — сохранить индивидуальность и улучшить качество кожи без вреда для внешности.

В числе самых востребованных процедур:

SMAS-лифтинг, который помогает подтянуть овал лица без инъекций;

BBL или Hydrafacial, направленные на выравнивание тона и улучшение текстуры;

легкие пилинги без выраженного шелушения;

работа с сосудистыми и пигментными изменениями;

уходы с пробиотиками и антиоксидантами.

«Особое внимание уделяется методикам, которые не создают „замороженный“ эффект. Например, ботулинотерапия Full Face позволяет мягко расслабить мышцы лица, не нарушая естественность мимики», — подчеркивает врач-косметолог.

Важным дополнением к внешним процедурам становится поддержка изнутри. Витамины, антиоксиданты, микроэлементы и аминокислоты, отвечающие за тонус кожи, рост волос и общее состояние организма, помогут сохранить привлекательность. А мягкие дыхательные практики, йога, медитация, пилатес, прогулки на свежем воздухе — лучшие способы снять стресс. Внутренний баланс влияет на состояние кожи лучше любого фильтра.

4. Без фильтров и без сравнений

Мир социальных сетей диктует завышенные стандарты — фильтры стирают несовершенства, создавая иллюзию идеала. Но за этим поддельным совершенством легко потерять себя. Сегодня мы отказываемся от искусственных образов, выбирая честность и принятие.

Психологи называют это шагом к внутреннему комфорту: когда вы не прячете лицо за слоями косметики или обработанными снимками, вы начинаете видеть настоящую себя. Но это вовсе не означает, что вы должны перестать заботиться о своей красоте и здоровье.

Чтобы вернуть уверенность и живость коже, важно:

перестать сравнивать себя с чужими фото;

уделять внимание отдыху и сну — это лучшая «процедура молодости» для лица;

выбрать уход, который подходит именно вам, а не просто популярен;

помнить, что сияние кожи — это не косметический эффект, а отражение здоровья и баланса.

Красота без фильтров — это не отказ от макияжа и ухода, а осознанный выбор в пользу естественности и уважения к себе.

«Тренд „без фильтров“ — это не мода, а возвращение к реальности. Чистая кожа, уверенность и естественное сияние — вот новый стандарт привлекательности. Современная женщина больше не стремится к идеальному образу, созданному алгоритмами. Она выбирает уход, который работает, процедуры, помогающие сохранять молодость, и отношение к себе, в котором нет манипуляций и давления со стороны окружающих», — заключает эксперт.