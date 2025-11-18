Baltijas balss logotype
Почему нельзя пить кофе сразу после еды и когда на самом деле можно 0 475

Дата публикации: 18.11.2025
womanhit
Для многих чашка кофе после завтрака или обеда — не просто привычка, а ритуал. Однако исследования доказывают, что такой тайминг может навредить усвоению питательных веществ и нарушить пищеварение. Дело в том, что кофеин влияет на железо, магний, цинк, а также стимулирует секрецию желудочного сока, когда пища еще не переварилась. Но отказываться от кофе вовсе не нужно — достаточно знать, когда именно организм готов к новой порции ароматного напитка. Подробностями поделилась нутрициолог Елена Мухина.

Кофе мешает усвоению железа и цинка

Кофеин и дубильные вещества (танины) в кофе связывают железо из пищи и не дают ему попасть в кровь. Особенно это касается растительного железа — из круп, овощей, зелени. Если вы пьете кофе сразу после еды, усвоение может снизиться почти на треть. Лучше подождать хотя бы час–полтора после приема пищи — тогда большая часть микроэлементов уже усвоится, и кофе не «перебьет» их действие.

Многие добавки и витамины (особенно группы B и D) тоже хуже усваиваются в присутствии кофеина. Если вы принимаете их вместе с завтраком, а потом сразу пьете эспрессо, эффект будет слабее», — утверждает врач.

Повышается кислотность и тяжесть в желудке

После еды желудок активно работает, выделяя кислоту для переваривания пищи. Кофеин стимулирует дополнительную секрецию, из-за чего повышается риск изжоги, вздутия и неприятного давления под ребрами, особенно у тех, кто склонен к гастриту или рефлюксу. Если не хочется отказываться от привычного латте, выбирайте кофе с небольшим количеством молока — оно частично нейтрализует кислоту. Но идеальный вариант — выждать хотя бы 40–60 минут.

Нарушается баланс сахара в крови

«Кофеин может временно повышать уровень глюкозы и мешать усвоению углеводов. Когда кофе выпивают сразу после плотного обеда, этот эффект усиливается — появляется сонливость, а потом резкий упадок сил», — объясняет эксперт. А если выпить кофе позже, наоборот, он помогает мягко стабилизировать уровень сахара, поддерживает концентрацию и бодрость без скачков энергии.

Когда кофе действительно полезен

Лучшее время для кофе — через час-полтора после еды или вообще между приемами пищи, когда уровень кислотности стабилизировался. В это время кофе стимулирует обмен веществ, улучшает концентрацию и настроение, не мешая пищеварению, тогда кофеин усваивается мягко, не раздражает слизистую и не вызывает резкого выброса кортизола.

#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
