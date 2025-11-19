Перекись водорода служит недорогим, но эффективным многоцелевым дезинфицирующим средством. Просто смешайте одну часть перекиси водорода с одной частью воды, распылите ее на зараженные бактериями поверхности, подождите пять минут, а затем протрите начисто. Вот несколько вещей, которые вы можете почистить с помощью этого раствора в вашем доме.

Ковры, подстилки и обивка мебели

Перекись водорода помогает устранить пятна на ткани, которые можно найти по всему дому. Начните с проверки незаметного места на ковре или мягкой мебели, а затем примените тот же метод, что и при обработке одежды. Для дополнительного повышения эффективности удаления пятен с ковров можно смешать перекись с мылом для мытья посуды или отпарить.

Комнатные растения

Если ваши любимые комнатные растения поражены грибком (например, корневой гнилью) или вредителями, опрыскайте пораженные участки смесью из одной части перекиси водорода и трех-четырех частей воды. Вы также можете почистить свои инструменты для обрезки перекисью, чтобы продезинфицировать их и предотвратить распространение болезни от растения к растению.

Пятна на одежде

Вместо пятновыводителя для белья перекись водорода может действовать как мощное средство предварительной обработки практически любых пятен на одежде, включая пятна от вина, еды, травы и даже пятна крови.

Сначала проверьте незаметное место, чтобы убедиться, что перекись не обесцвечивает одежду, и, убедившись, что она безопасна в использовании, нанесите небольшое количество средства непосредственно на пятно. Дайте газировке подействовать в течение минуты, прежде чем промокать область, повторяя по мере необходимости, пока пятно не исчезнет. Либо смойте холодной водой, либо постирайте одежду как обычно.

Вы также можете улучшить тусклый цвет белья без отбеливателя, добавив одну чашку перекиси водорода в стиральную машину перед запуском. В качестве бонуса, она продезинфицирует содержимое упаковки, поэтому они будут выглядеть и пахнуть свежее, чем раньше.

Постельное белье и матрасы

Для чистки простыней и одеял можно использовать не только тот же метод, что и для чистки одежды, но перекись водорода оказывает еще одно благотворное действие, когда речь заходит о вашей кровати.

Если вы страдаете от аллергии на пылевых клещей, смешайте одну часть перекиси с одной частью воды в пульверизаторе и побрызгайте матрас, чтобы уничтожить надоедливых микроскопических тварей, которые любят там поселяться. Подождите, пока она полностью высохнет, прежде чем застелить постель чистыми простынями.

Детские игрушки

Детские игрушки, независимо от того, хранятся ли они в спальнях, игровой комнате или гараже, неизбежно покрываются грязью и микробами. Перекись водорода - это нетоксичный способ обеспечить чистоту и дезинфекцию одновременно.

Если игрушки не работают от батареек или в них нет электронных компонентов, замочите их в ванночке с равными частями перекиси и воды. Оставьте на несколько минут, а затем смойте чистой водой. Если для нее требуются батарейки или ее необходимо зарядить, смочите тряпку в растворе и тщательно протрите игрушку, избегая попадания в чувствительные части.

Свежие продукты

Вы, наверное, слышали о методе использования пищевой соды для мытья фруктов и овощей. Но знаете ли вы, что перекись водорода можно использовать в качестве заменителя? Замачивание продуктов в соотношении перекиси водорода и воды 1: 4 в течение 30 минут (или меньше для более деликатных продуктов, таких как листовая зелень) позволяет не только удалить вредные вещества, такие как грязь и пестициды, но и продлить их свежесть.

Мусорные баки

На следующий день после того, как вы вынесете мусор, опрыскайте внутреннюю часть мусорных баков смесью перекиси водорода и воды. Дайте им высохнуть на воздухе — по возможности на солнце, — чтобы они были чистыми, без запаха и их можно было положить в свежую упаковку.

Косметические средства, средства первой помощи и гигиены

Предотвращайте распространение бактерий, регулярно очищая кисточки для макияжа, пинцеты, термометры, маникюрные инструменты, мочалку и многое другое, смачивая их или протирая перекисью водорода. Вы также можете без особых усилий продезинфицировать зубную щетку и фиксатор (не тратя целое состояние на УФ-дезинфицирующее средство), смочив их на несколько минут в перекиси и тщательно прополоскав перед повторным использованием.

Губки

Есть несколько способов почистить кухонную губку, будь то отбеливатель, уксус, микроволновая печь или посудомоечная машина. И если у вас есть перекись водорода под рукой, вы также можете добавить ее в список. Еженедельно замачивайте губки в миске с 50% перекисью водорода и 50% водой примерно на десять-двадцать минут, чтобы уничтожить оставшиеся бактерии. Промойте губку и дайте ей высохнуть на воздухе, прежде чем использовать снова.

Зеркала и стекло

Хотите найти экономичный и естественный способ очистки окон, зеркал и стеклянных поверхностей по всему дому? Просто сбрызните ее перекисью водорода и протрите безворсовой тканью (или скомканной газетой, если она у вас завалялась). У вас останется гладкий блеск без воздействия химикатов.