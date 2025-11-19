Baltijas balss logotype
4 овоща с жиросжигающим эффектом, которые стоит включить в рацион

Люблю!
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: 4 овоща с жиросжигающим эффектом, которые стоит включить в рацион

Если вы хотите сбросить лишний вес, овощи станут незаменимым помощником. Диетолог рассказал о нескольких вариантах, которые особенно эффективны для борьбы с жировыми отложениями.

Эксперт: Александра Иванова, диетолог

Брокколи

Этот овощ полезен благодаря антиоксидантам, а также витамину C, хрому и кальцию. Они помогают бороться с воспалениями и уменьшают отложения в области живота. Рекомендуется включать брокколи в меню минимум два раза в неделю.

Морковь

Морковь ускоряет обмен веществ, что особенно важно с возрастом. Ее твердая текстура заставляет организм сжигать больше калорий при переваривании. Раз в неделю стоит готовить морковный салат для поддержания фигуры.

Шпинат

Шпинат богат клетчаткой и витамином K, он помогает уменьшать висцеральный жир. Его можно добавлять в основные блюда или использовать в детокс-напитках для снижения жировых отложений в области живота и бедер.

Паприка (болгарский перец)

Красный перец продлевает чувство сытости и снижает желание перекусывать. Высокое содержание клетчатки и капсаицина способствует ускоренному сжиганию жиров. Отлично подходит для салатов и гарниров.

Источник: womanhit

#диета #витамины #овощи #морковь #клетчатка #здоровье
