Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

4 признака, что рядом с вами эмоционально зрелый партнер 0 189

Люблю!
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: 4 признака, что рядом с вами эмоционально зрелый партнер

Если вам повезло встретить человека, который умеет понимать себя и других, распознавать и управлять эмоциями — вы действительно нашли редкость. Отношения с таким партнером приносят спокойствие, поддержку и чувство уверенности, что рядом — тот, на кого можно опереться в любой ситуации. Психолог выделяет четыре признака, по которым можно понять, что вашему партнеру можно доверять.

Эксперт: Кэнди Винс, специалист по эмоциональному интеллекту и старший научный сотрудник Университета штата Пенсильвания

1. Он умеет правильно ссориться

Такой человек не избегает конфликтов и не уходит в обиды, а спокойно обсуждает проблемы. Он не повышает голос, не унижает и не пытается победить в споре. Даже если эмоции зашкаливают, он способен быстро взять себя в руки, признать свою ошибку и извиниться.

2. Он способен к эмпатии

Партнер с высоким эмоциональным интеллектом умеет поставить себя на ваше место. Он действительно интересуется вашими чувствами и мыслями, слушает внимательно и не обесценивает вашу точку зрения. Благодаря этому вы чувствуете, что вас понимают и уважают.

3. Он справляется с сильными эмоциями

Такой человек не прячет свои чувства и не выплескивает их на окружающих. Он осознает, что с ним происходит, и выбирает здоровые способы восстановления — прогулку, спорт, общение с близкими. Он не заглушает стресс алкоголем и не ищет виноватых.

4. Он не пытается вас переделать

Эмоционально зрелый партнер принимает вас такими, какие вы есть. Он не указывает, как вам выглядеть, чем заниматься или с кем общаться. Он уважает ваши границы и поддерживает любые ваши цели, не навязывая своих представлений о «правильности».

Если вы узнали своего партнера в этих описаниях — вам действительно повезло. Такие отношения приносят не бурю эмоций, а спокойное и глубокое счастье, которое со временем становится только крепче.

Источник: doctorpiter.ru

Читайте нас также:
#отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Папина дочка, мамин сынок: как схожесть с родителями влияет на отношение семьи к ребенку
Изображение к статье: 5 советов, которые могут навредить вашему психическому здоровью
Изображение к статье: Грипп: что нельзя делать во время болезни — советы врачей
Изображение к статье: Кружится голова? Врачи объяснили, когда это тревожный симптом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео