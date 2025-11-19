Если вам повезло встретить человека, который умеет понимать себя и других, распознавать и управлять эмоциями — вы действительно нашли редкость. Отношения с таким партнером приносят спокойствие, поддержку и чувство уверенности, что рядом — тот, на кого можно опереться в любой ситуации. Психолог выделяет четыре признака, по которым можно понять, что вашему партнеру можно доверять.

Эксперт: Кэнди Винс, специалист по эмоциональному интеллекту и старший научный сотрудник Университета штата Пенсильвания

1. Он умеет правильно ссориться

Такой человек не избегает конфликтов и не уходит в обиды, а спокойно обсуждает проблемы. Он не повышает голос, не унижает и не пытается победить в споре. Даже если эмоции зашкаливают, он способен быстро взять себя в руки, признать свою ошибку и извиниться.

2. Он способен к эмпатии

Партнер с высоким эмоциональным интеллектом умеет поставить себя на ваше место. Он действительно интересуется вашими чувствами и мыслями, слушает внимательно и не обесценивает вашу точку зрения. Благодаря этому вы чувствуете, что вас понимают и уважают.

3. Он справляется с сильными эмоциями

Такой человек не прячет свои чувства и не выплескивает их на окружающих. Он осознает, что с ним происходит, и выбирает здоровые способы восстановления — прогулку, спорт, общение с близкими. Он не заглушает стресс алкоголем и не ищет виноватых.

4. Он не пытается вас переделать

Эмоционально зрелый партнер принимает вас такими, какие вы есть. Он не указывает, как вам выглядеть, чем заниматься или с кем общаться. Он уважает ваши границы и поддерживает любые ваши цели, не навязывая своих представлений о «правильности».

Если вы узнали своего партнера в этих описаниях — вам действительно повезло. Такие отношения приносят не бурю эмоций, а спокойное и глубокое счастье, которое со временем становится только крепче.

Источник: doctorpiter.ru