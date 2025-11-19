Чтобы творог стал частью здорового рациона, важно внимательно его выбирать и учитывать особенности своего организма.

1. Выбирайте творог с низким содержанием соли

Чтобы избежать лишней нагрузки на сердце и сосуды, важно следить за содержанием соли в продуктах. Но не каждое сердечно-сосудистое заболевание требует строгих ограничений. Например, при тяжёлой сердечной недостаточности уровень натрия в крови действительно может повышаться, и здесь нужны особые меры. А вот при обычной гипертонии творог с пониженным содержанием соли вполне уместен в рационе. Главное — выбирать сорта с пометкой «низкое содержание натрия».

2. Обращайте внимание на лактозу

Творог — продукт с высоким содержанием лактозы, особенно в мягкой и свежей форме. Людям с непереносимостью молочного сахара стоит выбирать безлактозные варианты или ограничивать порцию.

3. Добавляйте клетчатку

Сам по себе творог не содержит клетчатки. Чтобы приём пищи был более сбалансированным, сочетайте продукт с овощами, например морковью, фруктами или цельнозерновым хлебом.

4. Пробуйте разные рецепты

Творог — универсальный ингредиент. Его можно добавлять в омлеты, тесто для блинов, смузи, намазывать на тосты, использовать вместо сметаны или майонеза в салатах, смешивать с песто, специями или фруктами для соусов и закусок.

5. Следите за размером порции

Даже полезный продукт может быть вреден при переедании. Ориентируйтесь на 150–200 г на приём пищи. Это поможет избежать избытка соли, жира и калорий.