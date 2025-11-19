Baltijas balss logotype
Вафли из кабачков и сыра: быстрый и питательный завтрак за 30 минут 0 190

Люблю!
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вафли из кабачков и сыра: быстрый и питательный завтрак за 30 минут

Если вы ищете необычный вариант завтрака, попробуйте вафли из кабачков. Это блюдо отлично подходит для утреннего приема пищи и станет интересной альтернативой привычным омлетам или тостам.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 400 г
  • Мука – 120 г
  • Растительное масло – 3–4 ст. л.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Сыр (моцарелла или другой) – 120 г
  • Перец – по вкусу
  • Соль – 1/3 ч. л.

Приготовление:

  1. Кабачки помойте, обсушите и натрите на крупной терке. Отожмите лишнюю жидкость.
  2. Натрите сыр на мелкой терке и добавьте к кабачкам. Перемешайте, вбейте яйца, добавьте сметану, соль и перец.
  3. Просейте муку и соедините с кабачковой смесью. Тщательно перемешайте до однородного теста.
  4. Разогрейте вафельницу и при необходимости смажьте растительным маслом. Выложите 2 ст. л. теста на форму.
  5. Выпекайте 3–4 минуты до золотистого цвета. По желанию подавайте со сметаной или дополнительным сыром.

Источник: 1001sovet

