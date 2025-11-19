Если вы ищете необычный вариант завтрака, попробуйте вафли из кабачков. Это блюдо отлично подходит для утреннего приема пищи и станет интересной альтернативой привычным омлетам или тостам.
Ингредиенты:
- Кабачки – 400 г
- Мука – 120 г
- Растительное масло – 3–4 ст. л.
- Яйца – 2 шт.
- Сметана – 2 ст. л.
- Сыр (моцарелла или другой) – 120 г
- Перец – по вкусу
- Соль – 1/3 ч. л.
Приготовление:
- Кабачки помойте, обсушите и натрите на крупной терке. Отожмите лишнюю жидкость.
- Натрите сыр на мелкой терке и добавьте к кабачкам. Перемешайте, вбейте яйца, добавьте сметану, соль и перец.
- Просейте муку и соедините с кабачковой смесью. Тщательно перемешайте до однородного теста.
- Разогрейте вафельницу и при необходимости смажьте растительным маслом. Выложите 2 ст. л. теста на форму.
- Выпекайте 3–4 минуты до золотистого цвета. По желанию подавайте со сметаной или дополнительным сыром.
