Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Больше, чем в лососе: три неожиданных источника витамина D 0 838

Люблю!
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Больше, чем в лососе: три неожиданных источника витамина D

Лосось не единственный продукт, богатый этим важным питательным веществом.

Получить достаточное количество витамина D только из пищи сложно, но если говорить о пищевых источниках, лосось занимает одно из первых мест, обеспечивая почти 400 международных единиц (МЕ) в каждой порции.

Тем не менее, он не единственный продукт, богатый этим важным питательным веществом, которое поддерживает нервную, мышечную и иммунную функции, а также помогает организму усваивать кальций, пишет Health.

Вот 3 продукта, которые содержат больше витамина D на порцию, чем лосось, и 4, которые содержат столько же.

1. Рыбий жир

Всего одна столовая ложка содержит около 1350 МЕ витамина D - почти втрое больше, чем одна порция лосося.

Рыбий жир, получаемый из печени атлантической трески, можно найти в обычном продуктовом магазине или аптеке.

2. Грибы, подвергнутые воздействию ультрафиолета

Грибы, подвергнутые воздействию ультрафиолета, еще один отличный источник витамина D. На упаковках обычно указывается это воздействие, часто упоминая, что грибы богаты витамином D. Распространенные виды:

  • Кримини

  • Портабелла

  • Шиитаке

  • Белые шампиньоны

Примерно полстакана - около 5 шампиньонов или один портабелла - содержит примерно 800–1200 МЕ витамина D, сказала Эми Вуд, президент и генеральный директор Совета по грибам.

3. Радужная форель

В порции весом 85 г содержится около 645 МЕ витамина D, сказала диетолог Морган Уокер.

Какие продукты содержат столько же витамина D, сколько и лосось

  • Консервированные сардины;

  • Консервированный светлый тунец;

  • Маринованная сельдь.

Обогащенные напитки: несладкое соевое молоко (120 МЕ на стакан), коровье молоко (111 МЕ на стакан), нежирный кефир без добавок (100 МЕ на стакан), апельсиновый сок (100 МЕ на стакан).

Сколько витамина D нужно

Большинству взрослых рекомендуется получать не менее 600 МЕ витамина D в день. Витамин D можно получать с пищей, или организм может вырабатывать его под воздействием солнца. Этот процесс может быть затруднен в зимние месяцы.

Читайте нас также:
#витамин д #полезная еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Папина дочка, мамин сынок: как схожесть с родителями влияет на отношение семьи к ребенку
Изображение к статье: 5 советов, которые могут навредить вашему психическому здоровью
Изображение к статье: Грипп: что нельзя делать во время болезни — советы врачей
Изображение к статье: Кружится голова? Врачи объяснили, когда это тревожный симптом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео