Сезон хурмы в самом разгаре. Этот фрукт – настоящее осеннее сокровище, ведь обладает множеством полезных свойств. Хурма богата витаминами А, С, Е, Р. Содержит калий, магний, железо, йод и антиоксиданты. В чем польза хурмы, кто может ее употреблять, а кто нет.
Лучше всего есть спелые и мягкие плоды хурмы. Однако, советуют медики, следует не переедать: один-два плода в день вполне достаточно.
Польза хурмы
-
поддерживает иммунитет: благодаря обилию витамина С хурма помогает организму бороться с вирусами и простудами.
-
улучшает работу сердца: калий и магний нормализуют АД и укрепляют сосуды.
-
положительно влияет на пищеварение: клетчатка стимулирует работу кишечника и помогает во время запоров.
-
улучшает зрение и состояние кожи: витамин А способствует здоровью глаз и делает кожу более эластичной.
-
успокаивает нервную систему: магний помогает бороться со стрессом и бессонницей.
-
помогает выводить токсины: антиоксиданты нейтрализуют вредные вещества и замедляют процессы старения.
Хотя хурма полезна, впрочем, употреблять ее можно не всем. Из-за состояния здоровья, кому-то стоит вообще отказаться от этого фрукта, кому-то следует употреблять в умеренном количестве.
Не рекомендуется употреблять хурму
-
людям с диабетом: в хурме много природных сахаров, которые могут повысить уровень глюкозы в крови;
-
после операций на кишечнике или желудке: хурма может быть тяжелой для пищеварения;
-
маленьким детям до 3 лет – из-за риска аллергии и сложности усвоения.
