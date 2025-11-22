Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Хурма — осенний суперфуд: чем полезна и когда может навредить 0 200

Люблю!
Дата публикации: 22.11.2025
1001sovet
Изображение к статье: Хурма — осенний суперфуд: чем полезна и когда может навредить
ФОТО: Freepik

Сезон хурмы в самом разгаре. Этот фрукт – настоящее осеннее сокровище, ведь обладает множеством полезных свойств. Хурма богата витаминами А, С, Е, Р. Содержит калий, магний, железо, йод и антиоксиданты. В чем польза хурмы, кто может ее употреблять, а кто нет.

Лучше всего есть спелые и мягкие плоды хурмы. Однако, советуют медики, следует не переедать: один-два плода в день вполне достаточно.

Польза хурмы

  • поддерживает иммунитет: благодаря обилию витамина С хурма помогает организму бороться с вирусами и простудами.

  • улучшает работу сердца: калий и магний нормализуют АД и укрепляют сосуды.

  • положительно влияет на пищеварение: клетчатка стимулирует работу кишечника и помогает во время запоров.

  • улучшает зрение и состояние кожи: витамин А способствует здоровью глаз и делает кожу более эластичной.

  • успокаивает нервную систему: магний помогает бороться со стрессом и бессонницей.

  • помогает выводить токсины: антиоксиданты нейтрализуют вредные вещества и замедляют процессы старения.

Хотя хурма полезна, впрочем, употреблять ее можно не всем. Из-за состояния здоровья, кому-то стоит вообще отказаться от этого фрукта, кому-то следует употреблять в умеренном количестве.

Не рекомендуется употреблять хурму

  • людям с диабетом: в хурме много природных сахаров, которые могут повысить уровень глюкозы в крови;

  • после операций на кишечнике или желудке: хурма может быть тяжелой для пищеварения;

  • маленьким детям до 3 лет – из-за риска аллергии и сложности усвоения.

Читайте нас также:
#полезная еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Папина дочка, мамин сынок: как схожесть с родителями влияет на отношение семьи к ребенку
Изображение к статье: 5 советов, которые могут навредить вашему психическому здоровью
Изображение к статье: Грипп: что нельзя делать во время болезни — советы врачей
Изображение к статье: Кружится голова? Врачи объяснили, когда это тревожный симптом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео