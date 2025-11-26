Создайте идеальный ритуал перед сном, чтобы избавиться от стресса и быстро погружаться в отдых.

Если вам сложно заснуть, причиной может быть стресс и дневная суета. Решить проблему поможет создание особого настроя перед сном — с помощью простых, но эффективных ритуалов.

Примите ванну

Теплая расслабляющая ванна с приятным ароматом подготовит тело и разум к отдыху, снимая напряжение и усталость.

Используйте расслабляющие масла

Если нет времени на ванну, вотрите несколько капель ароматического масла в кожу перед душем или капните масло в чашку с теплой водой, которую поставьте рядом с кроватью. Аромат успокоит и поможет настроиться на сон.

Медитируйте

Следите за дыханием в течение 10 минут. Дышите глубоко и медленно: через нос при вдохе, через рот при выдохе. Такой метод быстро успокаивает нервную систему и помогает заснуть.

Создайте атмосферу для сна

Обеспечьте комфорт в спальне: проветрите помещение или слегка его подогрейте, повесьте плотные шторы, чтобы свет не мешал выработке мелатонина — гормона сна. Правильная атмосфера играет ключевую роль для качественного отдыха.

Отключите телефон и ноутбук

Уберите устройства подальше от кровати, чтобы не проверять почту, чаты или новости. Перед сном лучше сосредоточиться на приятных моментах дня, расслабиться и подготовить мозг к отдыху.